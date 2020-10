Starostové obhájí vládu v Libereckém kraji, Půta může být potřetí hejtmanem

Starostům navíc chybí krátce před sečtením všech hlasů jeden mandát k tomu, aby měli nadpoloviční většinu v krajském zastupitelstvu. Už 23 mandátu by jim stačilo k tomu, aby kraji vládli sami bez účasti dalších partnerů.

To si však většina oslovených nepřeje. Podle hlasů ve štábu Starostů ještě nejméně jednu stranu do koalice přiberou. Šanci mají Piráti a ODS.

Druhé místo drží ANO se 18 procenty. Oproti minulým volbám to zatím vypadá na zisk jednoho křesla navíc, celkem tedy 10 mandátů.

Po pěti mandátech mají po sečtení 86 procent okrsků shodně Piráti i ODS. Do zastupitelstva by se dostala i SPD. Zatímco Piráti budou v krajském zastupitelstvu nováčky, ODS bude mít místo čtyř mandátů křesel pět. SPD před čtyřmi lety kandidovala společně s SPO a tehdejší výsledek stačil na dva mandáty. Teď získá samotná SPD tři křesla.

Lídr Starostů Martin Půta naznačil, že se pokusí sestavit širší koalici, osloví ODS i Piráty. ANO v koalici nechce, i když jakési formě spolupráce se nebrání.

Do zastupitelských komisí hodlá oslovit i kandidáty, kteří neuspěli - například lídra Pro krajinu Josefa Šedlbauera nebo Jiřího Klápštěho z koalice TOP 09 + KDU.

Skokanem voleb v rámci partaje se stal senátor a starosta Chrastavy Michael Canov. Z osmého místa jej voliči vynesli na druhé. Sám to prý očekával, ostatně stalo se tak i minule. „Mám ve svém městě dokonce víc preferenčních hlasů než hejtman Martin Půta. Beru to jako generálku na senátní volby za dva roky, kde chci obhajovat svůj post,“ řekl iDNES .cz Canov.

ČSSD okopírovala celostátní výsledky

Se zastupitelstvem se naopak může rozloučit ČSSD. „Není to žádná sláva. Krajské volby kopírují celostátní. Tak to funguje. Takže když dostala ČSSD celostátně pět procent, my máme polovinu. Naše strana byla v Libereckém kraji vždy na chvostu. Je ale brzy ještě vyvozovat, zda dojde k nějakým změnám,“ říká lídr ČSSD Josef Jadrný.

Podle něj je zvláštní, že nepomohla ani popularita Jana Hamáčka. „Je to celostátní úpadek ČSSD. NA další komentáře je brzo. Tím se musí zabývat analytici.“

Do zastupitelstva se rovněž nevrátí KSČM a Změna kolem Jana Korytáře. Ta před čtyřmi lety získala čtyři křesla, letos žádné.