Více peněz strážníkům, méně na sport. Opozice kritizuje rozpočet Liberce

Kdo by však čekal, že schodek přinese Liberci velké akce, bude zklamaný. Na investice dá město zhruba o pětinu méně peněz než v roce 2019. Většinu nákladů tak spolkne běžný chod města.

„Neumíme hospodařit. Výdaje mají růst dlouhodobě stejným tempem jako příjmy. Není náhoda, že nemáme peníze. Jsme zadlužení a přitom schvalujeme nárůst platu strážníků. Nejsme v apokalyptické situaci, kdy bychom měli vše rvát do městské policie,“ sdělil opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

A není sám, komu nárůst nákladů na strážníky vadí. Zatímco v roce 2016 na ně město dalo 54 milionů, teď už to je 77 milionů. „Vlastně z rozpočtu plyne, že hlavní problém Liberce je nedostatek strážníků. Hlavní položka, která neustále roste,“ kritizuje Jan Korytář (ZpL).

Opozici vadí také čtyřicetiprocentní nárůst mzdových nákladů na magistrátu, stejně jako výrazný příspěvek dopravnímu podniku, kde město musí sanovat výpadek z neproplacených faktur ve výši 125 milionů, které kvůli policejnímu vyšetřování už do firmy zřejmě nikdy nepřijdou. Vedení města se ale proti výtkám hájí.

Nejsme na úrovni velkých měst, brání se vedení

„Nárůst mezd na magistrátu se odvíjí od mzdových tarifů, které se stále navyšují, musíme na to brát ohled. U dopravního podniku je kritika částečně oprávněná, ale peníze tam jdou i na údržbu, opravu kolejí a vozového parku. Pokud jde o strážníky, tak tam náklady skutečně stále rostou, ale pořád nejsme na úrovni jiných velkých měst,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Podle primátora Jaroslava Zámečníka stojí za nižšími výdaji na investice rozpuštěný amortizační fond. Do něj město střádalo peníze od roku 2010 na umoření dvoumiliardového dluhu.

Jenže, co se našetřilo, to se rozpustilo v rozpočtech v letech 2018 a 2019. „Teď už s těmi penězi nemůžeme počítat, nejsou tam,“ řekl Zámečník. I za to ale schytal kritiku.

„Loni jste tu vedli plamenné řeči, jak se vše změní a bude se myslet na investice. Ale kde nic, tu nic. Místo toho nám chybí na projekty v sociálním bydlení 43 milionů. Peníze se vyhazují za nesmysly, jako je oprava propustku u arény za 16 milionů. Pořád ještě v případě projektů žijete z toho, co se udělalo před vámi. Protože za vás se ještě neudělalo nic,“ rozohnil se na zastupitelstvu Josef Šedlbauer (ZpL).

Opozici vadí i škrty v položkách, kam šlo v minulosti víc peněz. „Škrtalo se třeba ve fondu na údržbu města a zeleně. Loni tam šlo 16 milionů, teď je tam 2,5 milionu. Z toho se neudělá žádné nové hřiště, parky, všechno jde k ledu. Z jedenácti na dva miliony klesl fond na opravu bytového fondu, přitom se počítá s příjmem 16 milionů na nájemném. Proč to nejde zpátky do těch bytů? Je to ostuda,“ myslí si Šedlbauer.

Klesla i podpora sportu

Stejně tak klesla podpora sportovního fondu, kde je teď osm milionů, zatímco loni to bylo přes 11 milionů. Někteří zastupitelé upozorňují i na laxnost města v případě ceny tepla od Teplárny Liberec.

„Po letech bojů za nižší cenu tepla, které vedlo předchozí vedení města, se cena zase navyšuje. Takže cíl 550 korun za gigajoul je ještě daleko před námi. Město v tomto naprosto stagnovalo. Proč se nepřipravuje rekonstrukce další větve parovodu, která by cenu zlevnila?“ táže se zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).



Nejvýraznější akce, která letos v Liberci začne, je přestavba nevyužívaného Liebiegova paláce na komunitní centrum. Náklady přesáhnou 200 milionů, většinu by ale měla pokrýt evropská dotace. Z městských firem nejvíce peněz dostane dopravní podnik, zhruba 280 milionů.

Přes 150 milionů je připraveno pro technické služby. Obě divadla, zoo či botanická zahrada obdrží zhruba stejně peněz jako loni.