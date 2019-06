Jak vyvést stamiliony z dopravního podniku? Plán vznikal už v roce 2016

Škodu až 300 milionů korun může utrpět liberecký dopravní podnik a potažmo i město Liberec jako jeho majoritní akcionář. Rozhodčí soud nyní zvažuje, jestli si může, nebo nemůže společnost BusLine nárokovat takzvaný přiměřený zisk, tedy zhruba 30 milionů korun za každý rok, kdy v Liberci a Jablonci obstarávala veřejnou dopravu.

Smlouva z roku 2009, podepsaná tehdejším primátorem Jiřím Kittnerem (ODS), a hlavně její dodatky, vzniklé v éře primátorky Martiny Rosenbergové (tehdy ČSSD), mu to umožňují.

Pakliže rozhodčí soud rozhodne v neprospěch Liberce, znamenat to může insolvenci, platební neschopnost a faktický zánik dopravního podniku. Zachránit by ho mohlo jen město, už tak rekordně zadlužené.

Z části policejního trestního spisu, který obsahuje odposlechy bývalých představitelů dopravního podniku (DPMLJ) a BusLine, vyplývá, že plán na vyvedení stamilionů z městské firmy existoval už v roce 2016.

„Nejrozumnější varianta je celej ten příběh rozdělit na příběh Jablonce, kdy by tady byla soutěž na roky 2020 až 2029, která by znamenala (vítězství) BusLine a příběh Liberce, kde by tady byl konec 2018, nebo 2019 s tím, že následně by byl soud o přiměřený zisk,“ teoretizuje v nahrávce z roku 2016 podnikatel a klíčová figura firmy BusLine Jiří Vařil.

Dospěje k cifrám 150 a 200 milionů korun, teď by ovšem celková suma byla vyšší. Jiří Vařil je postava, které se mezi zasvěcenými přezdívá Lord Voldemort. Podle dostupných informací měl vliv na vše, co se ve veřejné dopravě děje.

Přivést podnik k insolvenci

„Já nevím, jestli město je v takové kondici, že tohle může zaplatit? Hlavně bude to plaťák (platební příkaz) vůči dopravnímu podniku. To je otázka, jestli by pak nemohlo dojít k insolvenci a prodeji dopravního podniku. Kdyby k tomu došlo, tak ten správce to může rozdělit a prodat třeba tu autobusovou dopravu,“ spekuluje v nahrávce Vařil. Tehdejší ředitel DPMLJ Luboš Wejnar se zmůže jen na: „To jo“.

Klíčová figura v celé korupční kauze - podnikatel Jiří Vařil. Měl údajně vliv na liberecký dopravní podnik, který prostřednictvím Luboše Wejnara předražoval veřejné zakázky. „Odkloněné“ peníze pak měly končit v jabloneckém fotbalovém klubu řízeném Miroslavem Peltou. Vařil podle policistů manipuloval i jinými zakázkami.

„Tohle je pak ta vyjednávací pozice, kdy buďto, že budeme mít ten platební příkaz, se dohodneme s městem na tom, že například předá autobusovou dopravu, nebo se nedohodneme na ničem a za tyhle peníze si koupíme nějakou dopravní firmu někde jinde,“ uzavírá své představy Vařil.

I laik z přepisů odposlechů vytuší, že už v roce 2016 existoval plán na oslabení a pozdější likvidaci dopravního podniku za účasti člověka, který měl hájit jeho zájmy. Wejnar v nich jako šéf DPMLJ osnuje způsob, jak pomoci BusLinu.

Jiří Vařil i Luboš Wejnar jsou hlavní obvinění, policie je viní z trestných činů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů EU a porušení povinnosti při správě cizího majetku, podplácení, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.

S vyplácením přiměřeného zisku nikdo nepočítal

Stíhaní jsou nejen lidé z DPMLJ, ale i z BusLine a firmy Tezas Servis, která dodala do Liberce plynové autobusy Iveco. Tato zakázka byla podle policie zmanipulovaná.

Obviněno je celkem devět lidí. Další figurou na šachovnici byl Pavel Šulc (ex-ANO), někdejší předseda představenstva DPMLJ. Dnes též obviněný manažer navzdory rozhodnutí rady města poslal firmě BusLine v úvodu zmíněných bezmála 33 milionů korun jako přiměřený zisk za rok 2015.

Plynové autobusy Iveco, které dopravní podnik v roce 2017 pořídil za 107 milionů korun, jsou dnes policií zajištěny. Zjistilo se totiž, že zakázka na pořízení autobusů byla zmanipulovaná a vozy mohou být výnosem z trestné činnosti. Obviněni jsou kvůli tomu Jiří Vařil i Luboš Wejnar.

Přiměřený zisk jsou peníze navíc, které může dopravce dostávat od objednavatele. V Česku ani v Evropě se příliš neuplatňuje, jde totiž o snadno zneužitelnou klauzuli.

Může sama o sobě zakládat protiprávní veřejnou podporu. BusLine si přiměřený zisk vypočítává ve výši téměř 20 procent. Dříve ho neuplatňoval, vzájemná smlouva totiž umožnila jeho vyplacení pouze v případě předčasného ukončení spolupráce.

A BusLine skutečně výpověď smlouvy mezi ním a DPMLJ podal. S tím, že firma bude chtít vyplatit přiměřený zisk, nikdo v počátcích smlouvy nepočítal, reálně ale vždy byl metodou, jak mohl BusLine držet DPMLJ pod krkem.

„V éře ředitele Wejnara docházelo v DPMLJ k porušování zákonů, a to v takovém rozsahu, že to dnes ohrožuje samotnou existenci naší společnosti. Absurdní je, že lidé jako pan Wejnar dodnes působí v sousedním Jablonci nad Nisou ve vysoké manažerské funkci,“ míní současný člen představenstva DPMLJ Václav Sosna.

O tom, jestli bude muset DPMLJ skutečně BusLinu vyplatit přiměřený zisk, ještě není rozhodnuto. „Probíhá rozhodčí řízení o výši přiměřeného zisku za rok 2016. Věříme, že soud nestranně posoudí naše argumenty. Více v tuto chvíli říct nemůžu,“ dodal Sosna.

Dopravní podnik nedávno odpolitizoval a vyměnil své představenstvo. To musí do dnešních dnů hasit problémy z minulosti, jak přiznal šéf představenstva Michal Zděnek.

MF DNES seznámila se svými zjištěními libereckého primátora Jaroslava Zámečníka (SLK). Ten nevyloučil, že scénář osnovaný Vařilem může Liberci způsobit velké potíže.

„Kdyby město Liberec jako hlavní akcionář DMPLJ mělo platit 150 až 200 milionů BusLinu přiměřený zisk, o kterém si myslíme, že minimálně z poloviny je sporný, přivede ho to do tíživé finanční situace,“ předpovídá. „Nelze vyloučit, že s tímto scénářem mohl někdo pracovat už před lety a vyvozovat z toho své obchodní záměry,“ naráží na přepis policejních odposlechů.

Pavel Šulc dodnes za vyplacením zisku firmě BusLine stojí. „Bylo to rozhodnutí představenstva, ne jen moje. Bylo to legitimní, akorát se to lidem nelíbilo,“ řekl MF DNES Šulc.

Svázáni penězi

Jak vlastně celý údajný komplot fungoval? Tehdejší šéf představenstva DPMLJ Pavel Šulc byl podle policejního spisu zcela podřízen Vařilovi. V obvinění doslova stojí: „Jednal zcela pod vlivem Jiřího Vařila a na základě jeho pokynů.“

Hlavní obviněný v celé korupční kauze, někdejší předseda představenstva DPMLJ Pavel Šulc (ex-ANO). Podle policie ho uplácel podnikatel Jiří Vařil napojený na BusLine.

Šulce si Vařil zavazoval penězi, podle policie si Šulc takto přilepšil více jak jedním milionem korun. Šulcova firma navíc dostávala od DPMLJ zakázky. Dokládat to mají další odposlechy. Pavel Šulc je však zpochybňuje. „Já ty přepisy četl. Spoustu těch vět jsme z úst vypustili v módu legrace, recese. Měli jsme něco upito, bylo po práci a žertovali jsme. Převodem do textu se ztratil kontext,“ argumentuje Šulc.

O tom, že je Pavel Šulc „jejich člověk“, se ale už v roce 2016 ujišťovali sám Vařil s Wejnarem. „Já myslím, že toho Pavla je potřeba ochránit,“ prohlašuje v nahrávce Vařil. Dokonce v jedné z nahrávek spekuluje, že všeho využijí mediálně proti Změně pro Liberec, kterou obviní z krachu jednání mezi BusLine a DPMLJ.

Právě Změna pro Liberec od roku 2011 upozorňuje na nevýhodnost smlouvy mezi DPMLJ a BusLine. Její představitel Josef Šedlbauer vedl vleklou přesvědčovací kampaň za to, aby byl smluvní vztah obou subjektů přezkoumán.

V roce 2015 se mu podařilo prosadit v DPMLJ hloubkový audit a na jeho základě chtěl odvolat ředitele Wejnara. Místo toho ale byl sám odvolán z funkce místopředsedy představenstva DPMLJ a na jeho místo dosedl právě obviněný Šulc. Šedlbauer byl jako dlouholetý kritik poměrů v DPMLJ léta ostouzen a kriminalizován. Ukazuje se, že zbytečně.

Šedlbauer: Neudělali nic

„Když jsem v roce 2012 poprvé sepsal problémy těch smluv a dal je tehdejšímu vedení města, mohli je ještě poměrně snadno řešit. Neudělali nic a postupně jsme o dopravní podnik málem přišli. Nemůžu mít radost z toho, že tunelování dopravního podniku trvalo osm let,“ říká dnes Šedlbauer.

Podivné vazby mezi BusLine a DPMLJ potvrdila a popsala i auditní zpráva společnosti BDO z roku 2015. Jiří Vařil přitom udělal vše pro to, aby audit vyšel ve prospěch vzájemných smluv.

Podle policejních odposlechů kontaktoval Vařil auditora firmy BDO Radovana Hauka, vyvíjel na něj nátlak a pokoušel se ho přimět k tomu, aby závěry auditu upravil podle jeho instrukcí.

„Bude ho (Hauka) muset pozvat tam, kde je odstíněná místnost. Buď vypořádají jejich připomínky a audit bude v pořádku, nebo se o tom budou pět let soudit,“ zapsal policista přepisující odposlech Vařila.

Vařil neuspěl. Hauk se o jeho nátlaku svěřil policii a auditní zpráva byla uzavřena v původním znění. Auditoři poukázali zejména na to, že se dopravní podnik zavázal hradit takzvaný přiměřený zisk. Audit zhodnotil vzájemný vztah obou subjektů jako nevyrovnaný. Přesto se další tři roky nic nedělo a představenstvo DPMLJ nechávalo tento systém vazeb dál běžet.

„Představenstvo bylo vždy odrazem liberecké a jablonecké politiky. Rychle se v něm zformovala většina ze zástupců ex-ANO, Starostů, ODS a ČSSD, která ředitele Wejnara a BusLine dále kryla. Zastupitelstvo sice mohlo členy představenstva odvolat a Změna pro Liberec to opakovaně navrhovala, ale nebyla k tomu podpora. Zvrat nastal až po zásahu policie, to už bylo neudržitelné nechat politické představenstvo ve funkci a došlo na externí manažery,“ vysvětluje Šedlbauer.

Město bude vymáhat škodu

Primátor Liberce připouští, že tehdejší smlouvy a jejich dodatky uzavřené mezi DPMLJ a BusLine jsou nevýhodné.

„Jestliže arbitráž dopadne v náš neprospěch, město jako faktický vlastník DPMLJ bude zkoumat, kdo schválil dodatky smluv, které byly pro dopravní podnik nevýhodné a kdo tedy způsobil škodu. U soudu pak po vinících budeme vymáhat náhradu škody,“ ujišťuje Jaroslav Zámečník.

Celý případ mají nyní na stole kriminalisté, ti jej do skončení své práce nekomentují. MF DNES ale získala svědectví zaměstnance DPMLJ, který měl blízko k obviněnému řediteli Wejnarovi. Pod příslibem anonymity odkryl, jakým způsobem Wejnar pracoval pro Vařila.

Cesta BusLine k moci

„Od roku 2010, kdy Wejnar nastoupil, chodil za ním Vařil na schůzky. Na porady vedení posílal svého člověka, kterého nikdo neznal a který stále jen seděl a poslouchal. Wejnar se bál cokoliv rozhodnout, vždy vyběhl ven z kanceláře a volal Vařilovi. Každý to věděl, ale nikdo nic neřekl. Buď si nechtěli dělat problémy, a nebo jim to bylo jedno,“ říká svědek.

Z čeho vlastně Wejnarův podřízený vztah k Vařilovi vyplýval? Wejnar kdysi pracoval v jablonecké ČSAD. Právě fúzí ČSAD Jablonec a ČSAD Semily vznikl pozdější BusLine.

V roce 2010 Wejnar přešel z Jablonce do Liberce a stal se dopravním ředitelem DPMLJ, o rok později ředitelem generálním. Krátce předtím se rozhodlo, že dopravu v Jablonci nad Nisou bude obstarávat DPMLJ, ten si na to najal právě BusLine. Tím ale získal Jablonec nad Nisou prostor v představenstvu DPMLJ, navzdory svému podílu jen 0,38 procenta.

V orgánech DPMLJ pak mohl usednout například fotbalový boss Miroslav Pelta, jehož klub BusLine sponzoroval, nebo dnes v jiné kauze odsouzený expolitik Roman Šotola.

Pelta je aktuálně jedním z obviněných, peníze z rekonstrukce tramvajové trati se podle policie odkláněly do jabloneckého fotbalu. Komunální i krajské politiky si zavazoval ke spolupráci například tím, že je zval například na fotbalová utkání v zahraničí.

Wejnar z pozice ředitele zajišťoval, aby spolupráce s BusLine fungovala v rámci DPMLJ.

„Když mi řekneš na rovinu, takhle je to vymyšlený, takhle to chceme, aby to takhle bylo...“ ujišťoval v dubnu 2016 Wejnar Vařila, když se podle odposlechu sešli na společné schůzce, aby se poradili, jak dál. Vařil mu skáče do řeči a za podřízenost jej chválí. „Můžu ti to říct úplně natvrdo, naše přátelství je neochvějný a mám v tebe naprostou jistotu a důvěru,“ maže Vařil Wejnarovi med kolem úst.

Šetřivý a asketický

Co z toho Wejnar měl? Podle svědka, jehož totožnost se MF DNES rozhodla chránit, nic.

„On to všechno dělal z vděčnosti. Byl loajální k Vařilovi, který ho de facto vytáhl z Jablonce a oplácel mu to naprostou servilitou. Byl šetřivý a asketický, peníze ho příliš nezajímaly, sám jezdil v ojetém a levném autě. Když byl na flámu, tak nejvíc se bál toho, že bude muset otočit rundu panáků. Paranoidní začal být až v posledních dvou letech, kdy se bál, že má ‚napíchnutou‘ kancelář. A nakonec se ukázalo, že nebyl tak daleko od pravdy,“ popisuje zdroj z DPMLJ.

Luboš Wejnar se k zaslaným dotazům MF DNES nevyjádřil. Pavel Šulc slíbil, že se ke kauze podrobněji vyjádří v horizontu 14 dnů.