Bazén hledá před obří rekonstrukcí provozovatele, ceny chce Liberec stejné

„Město samo není jako provozovatel vhodné. Takže se začínáme ohlížet po někom zkušeném, kdo by byl ochoten si to převzít. Nebráníme se nikomu, může to být kdokoliv v rámci republiky. Provádíme takový průzkum trhu ještě před vlastním vypsáním výběrového řízení. Je to takový první, nezávazný krok,“ řekl náměstek primátora pro ekonomiku Zbyněk Karban (ANO).

Záměr města je přitom takový, aby se nástupce Ještědské sportovní našel ještě před zahájením obří rekonstrukce, která bazén čeká. Teoreticky by se měla spustit v roce 2021.

„Bylo by dobré, kdyby se nový provozovatel mohl už v době stavby seznámit s bazénem. Věděl by pak o všem, co se během stavby dělo, byl by s bazénem obeznámený naprosto detailně,“ zmínil radní Petr Židek (ODS).

Průzkum trhu by měl radnici také ukázat, zda není v republice nějaký investor, který by se chtěl na rekonstrukci bazénu finančně podílet.

„Záleželo by to na podmínkách, které by se nastavily. Protože my určitě nechceme bazén provozovat jako podnikatelský, ale mělo by to být ve stejných intencích jako doteď. To znamená, aby tam služby byly pro obyvatele za nějaké dostupné peníze,“ dodal Karban.

Nový nájemce by mohl bazén získat na deset až patnáct let. „Víme, že bazén si sám na sebe nevydělá. Proto je nutné, aby vhodně fungovala i přilehlá restaurace, posilovna a wellness. Musíme se také poučit ze současného smluvního vztahu, protože ten nebyl ideální. Ty smlouvy budou muset vypadat jinak,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Na nevýhodně uzavřené smlouvy mezi městem a společností Ještědská sportovní poukazuje přitom už dlouhodobě například zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

„Vůbec nepřeháním, když říkám, že nám tají informace o tom, jak hospodaří. Vůbec do toho nevidíme, i když jim ročně posíláme skoro dvacet milionů korun. Ale nemáme tušení, kam a na co peníze jdou. Nemáme přehled o tržbách. A tudíž nevíme, kolik nám plánovaná rekonstrukce v budoucnu uspoří na provozních nákladech,“ poukazuje Baxa.

Oprava potrvá rok a půl, město si vezme úvěr

V bazénu už dosluhují technologická zařízení, prosakuje vana hlavního bazénu, teče i střechou a nevyhovující je i zasklení budovy. Rekonstrukce si tak vyžádá odhadem 350 až 400 milionů korun.

Opozice žádala, aby se modernizace dělala s ohledem na nedostatek peněz v rozpočtu na etapy, aby se město nezadlužovalo. Vedení města chce ale rekonstrukci provést naráz, bude si však kvůli tomu muset vzít úvěr.

Oprava bazénu potrvá zhruba rok a půl. Po dobu rekonstrukce by měl zůstat v provozu jen 25metrový bazén v přístavbě.