Památkáři zuří, mezi libereckým muzeem a galerií vyrostly skákací hrady

„Bylo to pro nás překvapení. Objevilo se to tam bez jakéhokoliv kontaktování Národního památkového ústavu,“ říká památkářka Alena Řičánková. „Je to jedno z vůbec nejpěknějších míst památkové zóny v Liberci, už jen pro koncentraci významných historických budov.“

Hrady vyrostly na zahradě u Golf baru, která přes koleje sousedí s historickou budovou Severočeského muzea a přes silnici s Oblastní galerií v bývalých lázních. Zahrada patří městu, ale pronajímá ji. Posledních zhruba patnáct let se tak o ni stará provozovatel Golf baru.

„Podle smlouvy musíme například sekat trávu, ale zároveň tu nemůžeme dělat žádné stavební úpravy. Ale nafukovací hrad není stavební úprava,“ myslí si zástupce provozovatele Golf baru Michal Černý. Je proto přesvědčený, že nic neporušil.

Opačného názoru jsou ale památkáři. „Je to porušení vyhlášky vydané ministerstvem kultury, která ustanovuje památkovou zóny,“ tvrdí Řičánková. Podle ní měl provozovatel nejprve informovat oddělení památkové péče magistrátu. Následně by památkový úřad vypracoval odborné posouzení a až na základě toho by magistrát vztyčení hradu schválil nebo odmítl. „V případě, že se tam něco objeví bez těchto náležitostí, tak je to proti ustanovení vyhlášky,“ upřesňuje Řičánková. Podle ní takto velké a barevné věci do památkové zóny nepatří.

„Za mě, jako garanta území, by to tam rozhodně nemělo zůstat. Je to taková kolotočářská záležitost, která patří někam na pouť než do takto parkově upraveného prostoru.“

Unikátní sochy zastínili Mimoňové

Nafukovací hrady popudily i Spolek pro estetiku veřejného prostoru. „Přijde mi to úplně šílené. Je to hrozná ostuda pro Liberec,“ myslí si předseda spolku Jindřich Gubiš a poukazuje na dvě unikátní sochy, které se v zahradě rovněž nacházejí a nyní jsou zastíněny atrakcemi. Jde o díla Brána snů od Evy Kmentové a Motýlí křídla Jiřího Nováka. V Liberci stojí od roku 1969 a vznikly pro výstavu Socha a město. Právě Brána snů loni v lednu za dosud nevyjasněných okolností padla a město ji muselo za bezmála 110 tisíc korun opravit.

Podle Černého se ale sochám nic stát nemůže. „Máme tady dost lidí, kteří nám pomáhají hlídat. Hrady navíc mají obsluhu,“ vysvětluje a objasňuje, co ho přimělo k zapůjčení hradů. „Rodiče byli s dětmi dost dlouho zavření doma a nic jiného tady pro ně v Liberci není. Chybí tu multifunkční zařízení, které nabídne vyžití pro celou rodinu, obzvláště pro děti.“

V bývalém pavilonu LVT, kde bar sídlí, tak podle něj najdou dospělí návštěvníci restauraci, mladší ročníky bar s klubem a menší děti skákací hrady. „Jeden je pro ty úplně nejmenší, druhý pro ty o trošku větší,“ upřesňuje Černý. Za 15 minut zaplatí rodiče 50 korun. Pro mládež navíc klub hostí Fun Park, který čítá 25 interaktivních exponátů probouzejících lidské smysly. „Záměr je obsáhnout věkovou kategorii od dětí po dospělé,“ doplňuje Černý.

Forma, kterou na zelené parcele zvolil, se však nepozdává ani Jiřímu Janďourkovi, který velí kanceláři architektury města. „Nemám problém s jakoukoliv aktivitou v tomto prostoru, ale s trochu lepší estetickou kvalitou,“ míní Janďourek, který se svými kolegy pracuje na manuálu veřejného prostoru.

„Půjde o zásadní dokument, který bude určovat a doporučovat, co možné bude a co ne. Chceme hlavně motivovat lidi, aby měli k veřejnému prostředí vztah,“ vysvětluje. Města, kde manuál již funguje, mohou například sjednotit barvu zahrádek v ulicích nebo regulovat reklamu.

Památkáři nyní řeší, jak mají naložit s hrady, které mají na zahradě stát do konce léta. „Určitě se nad tím potkáme s kolegy a spojíme se s kanceláří architektury města a památkáři z magistrátu, jaký by měl být další postup. Pokud bychom byli schopní dosáhnout vzájemné domluvy, tak by to bylo úplně nejlepší a nejméně bolestivé řešení,“ dodává Řičánková. Tomu se nebrání ani Černý. „Budu se snažit najít společnou řeč.“