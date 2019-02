Brána snů po 50 letech padla. Cennou sochu zničil vandal, shodli se experti

Sochu Brána snů umístila uznávaná autorka Eva Kmentová do parku mezi muzeem a lázněmi při prestižní výstavě Socha a město. Zkraje letošního roku plastika, kterou před lety chtěli prohlásit za kulturní památku, přišla o jeden ze dvou sloupů. Podle odborníků bránu poničil vandal a škoda může být až sto tisíc korun.

„Ta síla, která musela být vyvinuta, aby se to takhle vyvrátilo, byla extrémní. Asi měl někdo nějaký zájem na tom, aby to spadlo,“ soudí památkář Petr Freiwillig.

Jeden ze dvou sloupů, na které sochařka použila mušlový vápenec, se převrátil a před dopadem ještě rozlomil na několik kusů.

Nejhodnotnější místo z výstavy Socha a město 1969

Podle Freiwilliga tvoří Brána snů sousedící s dílem Motýlí křídla nejhodnotnější místo, které tu z výstavy Socha a město zbylo. „Eva Kmentová s autorem křídel Jiřím Novákem úzce spolupracovala a prostor vybrali společně. I vzhledem k umístění na atraktivním pozemku vedle významných staveb patří obě díla k nejlepším věcem moderního sochařství, co v Liberci jsou.“

Socha patří městu, které teď řeší, jak ji vrátit do původního stavu. „Požádali jsme technické služby, aby rozbité části odvezly do svého areálu. Tam je prozatím uskladnily, než sochu opravíme. Chceme tak zabránit tomu, aby se s ní nestalo něco horšího nebo aby něco nezmizelo,“ popisuje nejbližší budoucnost sochy vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková. Na sochu vznikl v roce 2006 znalecký posudek, podle něj by oprava měla přijít na 80 až 100 tisíc.

„V současné chvíli řešíme i nástřel od restaurátora, který by nám měl vyčíslit přesnou částku opravy a jakým stylem to opravit,“ přibližuje Sládková. Právě samotná oprava by pro restaurátory mohla být největší problém.

„Pro nás je to zajímavé z metodického hlediska. Máme vypracovaných mnoho postupů, jak restaurovat a opravovat rozmlácené pískovcové sochy svatých, ale u těchto novějších soch moc postupů není,“ vysvětluje Freiwillig a zároveň připomíná, že socha sice leží v památkové zóně, ale sama památkou není. „V minulosti byl návrh prohlásit sochu za kulturní památku, ale skončilo to na ministerstvu kultury.“

Socha sousedí s klubem, kde to v noci žije

Pád Brány snů zasáhl i Spolek za estetiku veřejného prostoru, který oživuje pozapomenuté paměti Liberce. „Zřejmě se stala terčem vandalů. Koukal jsem na armaturu a je ohnutá. Takže to není tak, že by to uhnilo a spadlo. Vypadá to, jako by se do toho někdo opřel,“ soudí předseda spolku Jindřich Gubiš.

Upozorňuje na skutečnost, že zatímco po několik desetiletí tvořila socha společnost prodejně koberců v pavilonu LVT, v současnosti kolem ní míří lidé do dvou restaurací a jednoho klubu, kde bývá především o víkendových nocích živo. Gubiš se bojí toho, jaký osud poničený sloup čeká. „Já jsem vždycky skeptický, když se něco někam odveze. To je podle mě začátek konce, protože jakmile se něco dá do depozitu a odloží se, tak to pak dopadá tak, že si toho nikdo nevšímá.“

Zda sochu skutečně poničil vandal, nyní vyšetřuje policie. „K poškození sochy mělo dojít mezi 31. prosincem loňského roku a 7. lednem letošního roku,“ říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Policie podezřívá neznámého pachatele z poškození cizí věci.