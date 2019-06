Sochy ze 60. let opět stojí, po vichřici a útoku vandala je opravili

Větší díl, rovných 108 tisíc, si vyžádala oprava Brány snů, která stojí v parčíku mezi muzeem a galerií. Vandal její polovinu povalil na zem. Socha se rozletěla na několik kusů a dlouhé měsíce čekala na opravu.

„Restaurátor nám doporučil se sochou nemanipulovat. Je to mušlový vápenec, při převozu by se to mohlo ještě víc poškodit,“ říká vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Lucie Sládková.

Socha tak odpočívala pod dřevěným bedněním a zdálky připomínala sarkofág s mumií.

Záchrana sochy potěšila Spolek za estetiku veřejného prostoru.

„Dílo vypadá stejně jako původně, všechny díly naštěstí zůstaly na místě,“ libuje si předseda spolku Jindřich Gubiš.

Upozorňuje však, že na soše jsou patrné spáry v místech, kde jsou jednotlivé díly slepeny. I to by se ale mělo změnit. „Restaurátor Jan Vích v tuto chvíli dodělává retuše,“ ubezpečuje Sládková.

Bránu snů vytesala Eva Kmentová na libereckou výstavu Socha a město. Ta se konala v roce 1969, tedy přesně před padesáti lety. Po vandalovi, který dílo povalil, pátrala policie. Pachatele však neodhalila a případ odložila.

Rodinu usadila hydraulická ruka

Na křižovatce ulic Dvorská a Vojtěšská se znovu hrdě tyčí Rodina. Sochu Jana Solovjeva z roku 1961 shodila březnová vichřice Eberhard.

„Pád Rodiny jsme zjistili hned záhy, protože nám to lidé hlásili na naší facebookové stránce. Na místo jsem jel a sochu hlídal, aby ji někdo neodcizil. Ve spolupráci s městem jsme dílo zajistili, dokud se neodvezlo k renovaci,“ vzpomíná Gubiš.

Podle něj bylo úplně urezlé kotvení. To zručný kovář vyměnil a pomocí hydraulického ramene sochu vrátil na původní místo. Oprava Rodiny vyšla na devatenáct a půl tisíce korun.