Oprava silnice odřízne Ještěd od Liberce. Horší než covid, zní z Podještědí

Rozsáhlá oprava tříkilometrového úseku z Horního Hanychova na Výpřež uzavře od 20. července silnici z Liberce na Ještěd. Rekonstrukce potrvá rok. Kdo se bude chtít vydat na Ještěd autem, bude tak muset volit jednu z objízdných tras.

Nejtvrdší dopad bude mít uzavírka pro obyvatele Podještědí, pro které se cesta do Liberce dvakrát prodlouží. Řada z nich sem přitom jezdí do zaměstnání. Podle vedení Libereckého kraje je ale oprava nevyhnutelná.

„Reálně hrozí, že by mohlo dojít v nejbližších letech k rozkladu silnice a jejímu sesuvu, protože se nachází v prudkém svahu,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Sviták. Silnice se naposledy opravovala před mistrovstvím světa v roce 2008. „To se ale pouze měnil povrch. V rámci rekonstrukce teď bude nutné vybudovat podloží, odvodnění i opěrné zdi,“ upřesnil náměstek. Zachovat alespoň jednosměrný provoz podle něj nebude možné.

Lidé jezdí přes Ještěd do práce

Uzavírka silnice bude znamenat velkou zátěž především pro obce v Podještědí. „Osmdesát procent lidí od nás jezdí do práce do Liberce. Všichni tam jezdí i nakupovat. Já sám tuto silnici využívám dvakrát denně. Neumím si to představit. Bude to pro nás strašná situace, horší než covid,“ sdělil starosta Osečné Jiří Hauzer. Podle něj budou lidé mířit do Liberce přes Český Dub a Proseč. „Není to ideální. Až do Hodkovic nad Mohelkou nikdo jezdit nebude,“ poznamenal starosta.

Radost z uzavírky nemají ani v Českém Dubu. Zdejší starosta Jiří Miler se obává především komplikací spojených s navýšením dopravy kvůli objížďce, která přes ně povede. Další objízdná trasa vede přes Kryštofovo Údolí.

V nelehké situaci se ocitne také Hotel a vysílač Ještěd. Podle jeho ředitele Petra Šmause uzavřená silnice odradí řadu turistů, kteří si cestu na vrchol rozmyslí. „Ještěd je výchozí turistický bod pro řadu tras, takže si myslím, že se to dotkne i dalších podnikatelů v této oblasti,“ připomněl Šmaus i provozovatele parkovišť, občerstvení nebo půjčovny koloběžek.

„Pro nás bude největší omezení, co se týče zásobování a dopravy zaměstnanců,“ vysvětlil. Hotelové hosty budou muset upozorňovat, aby volili jinou příjezdovou trasu než přes Liberec. „Jednali jsme s nájemci na Ještědu, kterých se rekonstrukce bezprostředně dotkne. K našemu překvapení chtěli, aby začala co nejdříve. Letošní sezonu hodnotí jako poněkud nepovedenou,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zavření silnice na Ještěd je další do sbírky dopravních komplikací, které obklíčily Liberec. Omezený provoz a uzavírky jsou i směrem na Hodkovice nad Mohelkou, kde se buduje nová křižovatka Rádelský mlýn. Rozsáhlou rekonstrukcí prochází také silnice směrem na Chrastavu.

Jak potvrdil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla, přes zimu by měla být silnice mezi Horním Hanychovem a Výpřeží průjezdná. Stavební práce zastaví první sníh, pokračovat se bude zase až na jaře.

Celkové náklady na rekonstrukci silnice jsou 84 milionů korun. Kraji se na ni podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.