Opravu Ještědu kritizují architekti, vadí jim apartmán i vyhlídkové molo

„Zveřejněné vizualizace studie interiéru, které nectí ducha původní architektury a designu interiéru, nás značně znervózňují,“ vyjádřila se na sociálních sítích Kancelář architektury města Liberec (KAM).



S některými návrhy interiérů mají problém i architekti ze studia Mjölk. Nelíbí se jim například obnova apartmánu ve stylu Ludvíka XIV., který chtějí autoři nechat vyrobit z průhledného polykarbonu přesně podle původního nábytku z Versailles.

„Dříve byl ten pokoj míněn jako úlitba papalášům a jako legrace. Nevím, jestli by to bylo dnes morální. Pokud by se měl ale obnovit, tak absolutně do původního stavu,“ vysvětlil Jan Vondrák ze studia Mjölk.

Podle něj je ale největší problém v samotném představení projektu.

„Prezentace takové věci by měla probíhat úplně jinak. Není v ní obsažena hlubší myšlenka a působí tak nedůvěryhodně,“ dodal Vondrák, podle kterého v prezentaci například chybí vyjádření některého z tvůrců původního návrhu, s nimiž Krejčíkovi spolupracovali.

„My se jen bojíme, aby se to nepokazilo,“ okomentoval architekt, podle kterého by si Ještěd zasloužil mezinárodní soutěž. „Ta stavba má obrovskou hodnotu. S podobnými projekty už máme v Česku negativní zkušenosti,“ poznamenal.

Molo může ovlivnit siluetu kopce

Stejný názor na prezentaci má i vedoucí KAM Jiří Janďourek. „Nechci se vyjadřovat jen k obrázkům. Proto jsme naplánovali společné setkání s projektanty i zástupci Libereckého kraje, od kterých je to vstřícný krok,“ sdělil Janďourek.

Po autorech návrhů budou podle jeho slov chtít, aby řadu věcí upřesnili a zasadili do kontextu. „Zajímají nás myšlenková schémata, podle kterých postupovali,“ upřesnil vedoucí kanceláře.

Hodně diskutované podle něj bude například velké molo, které by mělo vyrůst na východní straně a nabídnout výhled na Liberec. Podle Janďourka je to velký zásah a je proto nutné vědět, jak ovlivní siluetu kopce.

„Chceme proto vidět i krajinné zákresy,“ doplnil. „Musíme některé věci pochopit a potom třeba i rozporovat,“ uzavřel.

Návrh ctí myšlenky architekta Hubáčka, říká radní

Otec a syn Krejčíkovi představili svou studii na krajském úřadě minulý týden ve čtvrtek. Za těchto okolností bylo podle nich složité seznámit přítomné se všemi detaily návrhu.

„Našim cílem je obnova věže do původního stavu, a to včetně interiérů. Rádi bychom touto cestou poděkovali za konzultace a spolupráci panu architektu Binarovi, profesoru Masákovi a profesoru Suchomelovi,“ vyjádřili se architekti. Negativní reakce odmítli komentovat.

Za Krejčíkovi se postavila krajská radní Květa Vinklátová, podle které návrh ctí původní myšlenky architekta Jiřího Hubáčka.

Soutěž na obnovu hotelu a vysílače vypsal spolek Ještěd 73. Své zástupce v něm má mimo jiné současný provozovatel hotelu a restaurace, Liberecký kraj i majitel objektu České Radiokomunikace. Podle radní bylo osloveno 28 špičkových architektonických kanceláří z celé České republiky. V porotě zasedli i autoři původního návrhu.

„To byli odborní garanti s hlavním a rozhodujícím slovem,“ dodala Vinklátová. Velkým povzbuzením je podle ní i kladné vyjádření Národního památkového ústavu.

Projekt zahrnuje kompletní renovaci stavby od základů až po interiéry a bezprostřední okolí stavby.