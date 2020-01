Opravu silnice na Ještěd před deseti lety zfušovali, teď se dělníci vrátí

Silnice třetí třídy z Horního Hanychova na Výpřež prošla opravou kvůli mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009.

Jenže se v celém úseku nepostupovalo podle projektu. Podle něj se měly například stavět propusti. V místech, kde se silnice propadala nebo pod ní proudila voda, byla v plánu oprava podloží. V části silnice se ale jen odfrézoval povrch, aby alespoň na oko vypadala v pořádku.

Už rok po opravě se asfalt podélně zlomil. Už tehdy řidiči upozorňovali na zfušovanou práci a vyhozené peníze. Rekonstrukce tehdy přišla na 31 milionů korun.

Teď se schyluje k další rekonstrukci. Liberecký kraj bude žádat o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje území. Předpokládané náklady dosahují 90 milionů korun.

„Ta silnice se celá sype. Zapotřebí bude kompletní oprava všech propustků,“ nastínil náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták.

„Silnice sice vypadá poměrně dobře, opravovala se před mistrovstvím. Byl ale problém v tom, že se udělala jen velkoplošná oprava. Kromě rozbitých propustků se vnější část trhá, v silnici jsou dlouhé podélné praskliny. Silnici musíme co nejdřív opravit. Voda zatéká do podkladů a každá další zima bude stav zhoršovat,“ nastínil hejtman Martin Půta.

Opravovat se má tři kilometry dlouhý úsek. Komunikace získá jednotnou šířku sedm metrů a doplní ji svodidla.

„Předpokládáme, že letos na podzim začnou přípravné práce. Začne se připravovat objízdná trasa. Oprava bude příští rok,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Krajská správa silnic tlačí na to, aby se vbrzku opravila i českodubská jižní strana. Silničáři by to rádi stihli v rámci druhé etapy. Cena by se podle předpokladu také blížila stovce milionů korun.

„Tato strana je snad ještě v horším stavu, chybí tam i některé krajnice. Doufám, že na druhou část dojde v rozumně krátké době. Ideální je, když se celé úseky dělají společně nebo v krátké době, aby se nám nerozpadla jedna část, než uděláme druhou,“ přiblížil ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička.