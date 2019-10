Myslivec není přiopilý pán, chce ukázat nová televize v Liberci

Licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání získala televize již v srpnu na dalších dvanáct let. Za projektem stojí někdejší tvář TV Prima Jan Punčochář, který od roku 2015 provozuje v Liberci stanici RTM plus. Ta nahradila původní televizi RTM, jež kvůli finančním problémům skončila.

„Jedním ze směrů, kterými se televizní trh bude vyvíjet, jsou komunitní televize, opak širokoformátových televizí pro všechny. Zkrátka vysílání pro jasně definovanou skupinu lidí. V tomto směru jsme v Česku průkopníci,“ předesílá Jan Punčochář.

Hunter TV chce svým programem oslovit hlavně myslivce a lidi, kteří mají vztah k lovectví, chovatelství, sokolnictví nebo kynologii. Podle Punčocháře je tato početná skupina lidí v médiích buď přehlížena a nebo rovnou ostrakizována.

„Obvyklý obrázek myslivce je přiopilý pán, který se vyžívá ve střílení zvěře a občas trefí kolegu. Přitom nic není vzdálenější pravdě. Myslivci pečují o les, o krajinu. V řadě obcí, kde fotbalisti už vymřeli a hasičů je málo, jsou právě myslivci poslední, kdo tam organizuje spolkový život. Když ve tři ráno přejedete divočáka, policie zavolá místního hospodáře, který se postará o úklid, přitom on za tu honitbu ještě platí nájem. To bych chtěl změnit,“ zdůrazňuje.

Odborník: Obsah pro televizi se dá sehnat docela levně

Pro myslivce již vysílá česká mutace kanálu Fishing & Hunting, Punčochář je však přesvědčen, že dokáže vytvářet zajímavější obsah. „Když mluvím s myslivci, tak říkají, že je Fishing & Hunting moc nezajímá. Je jim jedno, že někdo jel do Kanady a ulovil medvěda lukem. Chtějí program o věcech, které se týkají jich, tedy obsah ukotvený v Česku,“ vysvětluje.

Odborníci se shodují, že model úzce vyprofilované televize a obchodní strategie zaměřená na nikové cílové skupiny může zafungovat.

„Ve světě je normální, že se hledají nové zdroje příjmů jako alternativy k přeplněnému trhu masmédií pro široké publikum. Záležet bude na tom, co Hunter TV divákům prodá. A jestli si navyknou vyhledávat její obsah. Předpokládám, že část diváků se bude chtít zkrátka dívat na hezké záběry přírody. V Česku ostatně už mnoho let funguje televize, kde neběží v podstatě nic jiného než smyčky veselých videí domácích mazlíčků z internetu. Berme to jako důkaz, že obsah pro televizi se dá sehnat docela levně,“ myslí si Filip Rožánek, novinář, analytik a konzultant se specializací na digitální média.

Jan Punčochář tvrdí, že díky tomu, že Hunter TV vzniká v zázemí již rozjeté RTM plus, byl její zrod velmi levnou záležitostí. „Postavit novou televizi z ničeho by kohokoliv přišlo na 30, spíš 40 milionů korun. My máme zázemí, techniku, odbavovací pracoviště i disková pole. Investice v řádu milionu korun tak byla hlavně do nové střižny. Měsíční náklady na chod televize jsou vypočtené na 350 tisíc korun,“ komentuje Punčochář.

Financování nové televize staví Punčochář na třech pilířích. Část peněz chce získat od kabelových operátorů, kteří začnou platit televizím za obsah, který sami šíří a vydělávají na něm. Dále chce získat sponzory a partnery, kteří na provoz televize přispějí. Zbývající část peněz má přinést prodaný vysílací prostor, který nabídne komerčním subjektům formou placené reklamy.

Podle turnovského žurnalisty a šéfa regionální Bonus TV Milana Brunclíka rozhodne o úspěchu Hunter TV exkluzivita jejího programu. „Tematické televize, i úzce divácky zaměřené, se v zemích západní Evropy a USA objevují jako houby po dešti. Jsou to však teritoria diametrálně bohatší než Česká republika, ve kterých i relativně minoritní sledovanost dokáže generovat potřebné peníze z reklam. Navíc tu bývá zvykem široké spektrum sponzorů a mecenášů, kteří jsou vyznavači příslušného hobby a „svou“ televizi podpoří štědrými dary. V České republice nejsou v tomto smyslu dobré podmínky,“ varuje Brunclík.

Minimálně 50 minut nového materiálu denně

Třebaže Hunter TV prozatím vysílá v krátké smyčce ve zkušebním vysílání, už vzbudila v myslivecké komunitě velkou zvědavost. Myslivecký hospodář z Dubé na Českolipsku Petr Slaba si od ní slibuje, že změní pohled veřejnosti na práci myslivců. „Každá televize, která svým vysíláním propaguje a pomáhá přírodě je právě v dnešní době velkým přínosem. A třeba zase posune myšlení některých lidí dále a oni přijdou na to, že maso se fakt nevyrábí v supermarketech nebo že i ten věcné omílaný lov je naší součástí od prvopočátku bytí,“ říká Slaba.

Hunter TV již vysílá na internetu, nejpozději do roka chce proniknout ke kabelovým operátorům, kteří by její program šířili prostřednictvím „balíčků“. V Česku je 2,5 milionu kabelových přípojek, největšími hráči na tomto poli jsou například O2 TV nebo UPC. Příjemci jejich služeb by pak program Hunter TV naladili i na svých televizích.

Program vytváří Hunter TV už od letošního května, aktuálně má v databázi asi 40 hodin originálního materiálu, další denně přibývá. Punčochář jej ale nechce hned vyplýtvat a premiérové pořady nasadí mezi 18. hodinou a půlnocí. Denně by se podle něj mělo objevit minimálně 50 minut nového materiálu. Punčochář chce program složit z předtočených reportáží, kterými se proloží velký rozhovor s mysliveckou osobností.

„Bude to trošku jako Snídaně s Novou. Host ve studiu, s nímž si budeme povídat, do toho poběží různé reportáže. Přestavíme myslivecké spolky, nahlédneme do mysliveckých obor, podíváme se na myslivecké plesy, slavnosti, přehlídky a výstavy trofejí. Zavítáme na soutěže ve vábení nebo trubačské soutěže. Představíme myslivecké osobnosti,“ vyjmenovává majitel televize. Natočit chce i seriál o palných zbraních, střelecké optice nebo nožích.

Přes den bude televize vysílat záběry z webkamer umístěných v honitbách, panoramatické přírodní záběry a tematickou infografiku. „Společně se společností Meteopress budeme vysílat předpovědi počasí speciálně vytvářené pro myslivce. Bude tam třeba index lovu, což pro nás teď celkem složitě vyvíjejí,“ prozradil Jan Punčochář.

Hunter TV už kolem sebe nabalila i několik osobností, kteří s ní spojí svoji tvář. Liberecký herec Václav Helšus načte povídky a knížky Karla Klostermanna, který proslul svou šumavskou prózou, divadelní a filmový herec Ivan Vyskočil se pak stane moderátorem některých pořadů.