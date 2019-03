Liberec dá stovky tisíc regionální televizi. Zbytečné utrácení, tvrdí opozice

Za PR a mediální obraz letos Liberec zaplatí o stovky tisíc korun víc. Přes osm set tisíc korun dá například regionální televizi za videospoty, které přiblíží novinky z rady a dění na území města. Opozice to kritizuje jako zbytečné utrácení.

V novém rozpočtu se odbor kanceláře primátora dočkal zásadního navýšení zejména v nákupu služeb. Ještě loni disponoval 231 tisíc korunami a televizní spoty si neplatil. Letos už má nový primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) k dispozici 1,45 miliony korun. Z toho 860 tisíc korun zaplatí město regionální televizi RTM plus.

Návrat do období Kittnera, zlobí se opozice

„Nevidím v tom nic jiného než přeplacené a zbytečné PR. Radnice má své profesionální tiskové oddělení, které je schopné všechny tyto zprávy vytvářet. A to včetně videonahrávek umisťovaných na Facebook města, pokud jsou potřeba. Vedení města si tak mimochodem zavazuje některé novináře, aby o nich referovali pozitivně,“ domnívá se opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec). Na jednání zastupitelstva mluvil o tomto kroku jako o návratu před rok 2010.

„Za primátora Jiřího Kittnera také radnice z veřejných prostředků platila soukromou televizi Genus. Za situace, kdy město nenajde ani tři sta tisíc na podporu kina Varšava, je to prostě skandální,“ pronesl Šedlbauer na jednání zastupitelstva.

Primátor Zámečník ale pokládá profesionálně natočené spoty televizí RTM plus za dobrý nápad. „Liberecký kraj, stejně jako třeba Jablonec, dlouhodobě informují obyvatele za pomoci magazínu RTM plus. Liberec tam chyběl. Podle našeho zjištění je to pro část obyvatel nejlepší forma, jak informovat o dění ve městě. Myslím také, že jsme vyjednali velmi nízkou cenu,“ hájí placení videí primátor Jaroslav Zámečník.

„Chceme, aby v těch spotech byly zprávy z úřadu, třeba o přistavování kontejnerů nebo uzavírkách. Nebude to žádná politická agitka,“ zmínil primátor.

Město zvažuje i mobilní aplikaci

Spoty budou moci lidé sledovat nejen v televizi, ale třeba i na Facebooku města. První už na něm visí. Podle opozice však dosud město disponovalo dostatkem informačních kanálů. Jedním z nich je Liberecký zpravodaj. Jeho tisk ročně stojí milion korun, náklady na rozvoz vyjdou na 600 tisíc, 700 tisíc stojí personální náklady.

„Liberecký zpravodaj má sice vysokou čtenost, ale chceme vytvořit ještě další platformu. Část lidí chce mít ty informace v mobilu na Facebooku, starší se zase rádi dívají na RTM. Chceme, aby se zvýšil zájem lidí o veřejné věci. Tohle je jedna z forem,“ zdůvodnil Jaroslav Zámečník. Zbytek částky z 1,45 milionu korun chce vedení Liberce podle primátora použít například na tisk ročenky města.

„Chceme mít i rezervu na případné další věci, jak komunikovat s lidmi. Třeba vytvořením mobilní aplikace o Liberci. Zatím ale jde jen o myšlenku,“ uzavřel Zámečník.