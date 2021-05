Pod Kozákovem spadl horolezec, záchranáři k němu museli slanit z vrtulníku

„K nehodě došlo v místě, které je pro pozemní transport velice obtížné,“ sdělil letecký záchranář Horské služby Jizerské hory Jan Semerádt. Sám ke zraněnému slanil z vrtulníku, a když muže zdravotníci stabilizovali a připravili k transportu, umístil jej do takzvané podvěsové sítě.



„Pak nás vrtulník vyzdvihl a odletěl s námi na místo, kde mohl přistát a zraněného bezpečně složit na zem. Nato jsme muže naložili a posádka ho pak převezla do nemocnice v Liberci,“ doplnil Semerádt.



Podle mluvčího krajské záchranky Michaela Georgieva devětapadesátiletý muž utrpěl středně těžké poranění. „Během našeho zásahu byl při vědomí,“ dodal mluvčí.

Letečtí záchranáři museli zasahovat i v sobotu. Před pátou hodinou odpoledne oznámil dispečink linky 155 horské službě, že na cestě mezi Královkou a kapličkou je nahlášen starší turista s bolestí na hrudi a dušností.

„Našla ho paní, která podobné příznaky dobře znala a správně vyhodnotila jeho stav. My jsme byli velice rychle na místě, muži poskytli kyslík, a umístili jej do úlevové polohy. Vysílačkou jsme pak navigovali vrtulník LZS, který přistál na louce hned vedle a lékař si pak pána už převzal do své péče,“ popsal výjezd Martin Černý z HS Jizerské hory.



Podle mluvčího záchranky byl muž převezen do liberecké nemocnice s interním onemocněním.