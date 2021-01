Jako poděkování za pomoc je lepší dort než flaška, říká nový šéf horské služby

Už jeho prastrýc zakládal v Krkonoších horskou službu a jeho strýc u ní sloužil. René Mašín má první vzpomínku na hory ze svých čtyř let, kdy jej rodiče vzali na přehradu Souš. Od té doby hory, a nejen Jizerské, neopustil. S kamarády zlézal pískovcové skály v Českém ráji, vydával se do Alp, následoval Pamír, Himálaj. A pak přihláška k horské službě v Jizerských horách, kterou si podal už v osmnácti. V jednadvaceti se stal jejím členem, o pár let později jejím náčelníkem. Na konci listopadu převzal vedení horské služby v Česku.