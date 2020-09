Exnáměstek viní Půtu z ovlivňování tendru na dopravu. Nesmysl, opáčí hejtman

Marek Pieter například tvrdí, že se při jednání s šéfem antimonopolního úřadu Rafajem hejtman Martin Půta pokoušel velmi zvláštními způsoby ovlivnit hledání nových dopravců.

„Hejtman na Jakubu Vyskočilovi z BusLine požadoval, aby se BusLine nehlásil do tendru pro oblast Sever. Martin se pokoušel ovlivnit výběrové řízení, aby si vytvořil klid v dopravních oblastech kraje,“ prozrazuje Marek Pieter.

Přiznám se, že jsem úplně nepochopil příčiny vaší rezignace na post náměstka v roce 2019. Udával jste zdravotní důvody, což je taková typická obezlička politiků, když nechtějí vysvětlovat, že skončit museli. Co bylo tím skutečným důvodem?

Zdraví bylo skutečně tím hlavním důvodem. O charakteru mých zdravotních potíží mluvit nechci, pokládám to za soukromé a citlivé téma. V politice se pohybuji dvacet let a přiznávám, že odchod z politiky na mě měl blahodárný ozdravný vliv. Nějaký čas trvalo, než jsem se dostal do normálního stavu. V politice jsem cítil velký tlak, ale dnes už se pohybuji v odhadnutelném prostředí. Podařilo se mi nastartovat firmu, kde se věnuji pomoci obcím a městům například v elektronických aukcích nebo prodeji pozemků. Zabýváme se i výhodným nákupem energií.

Dobře, ale i kdyby se vaše zdravotní problémy neobjevily, zůstal byste ve funkci? Každý přeci viděl, že vy a hejtman Martin Půta jste měli naprosto odlišný pohled na fungování krajské dopravy. Vy jste preferoval cizí dopravce, hejtman vlastní krajskou firmu. Proč?

Každý kdo sleduje dopravu a umí si přečíst zápisy ze zastupitelstva a porovnat si jednotlivé náklady, tak mi musí dát za pravdu, že vnitřní dopravce je pro kraj nevýhodný. Auditorská firma Nexia AP, která je na kraji korunní dodavatel pozitivních posudků, kdysi uváděla, že nákladovost na vnitřního dopravce bude 20 milionů korun a bude jezdit o dva až tři koruny levněji oproti jiným dodavatelům. A realita? Vnitřní krajský dopravce stál 111 milionů a jezdí nejdráž ze všech ostatních. Potvrzuje se, že vnitřní dopravce tím, že je svázán zákonem o zadávání veřejných zakázek, má jisté nevýhody oproti soukromníkům. Služby které může poskytovat trh by neměla nabízet veřejná instituce, pokud s tím nemá zkušenosti. Když to zjednoduším, vnitřní dopravce je prostě hodně drahý. Takže zpět k vaší otázce, neztotožnil jsem se s tímto názorem Martina Půty a myslím si, že bych stejně v příštích volbách nekandidoval.

Policie nedávno zahájila stíhání společností ČSAD Liberec a BusLine, podle ní se tyto firmy vzájemně dohodly při vyjednávání vyšších mezd řidičů, čímž dosáhly tlaku na Liberecký kraj a dopustily se pletichy při zadávání veřejné zakázky. Neukazuje právě tohle, že veřejná soutěž není ideálním řešením, když se soupeři mezi sebou domluví?

O žádné takové domluvě nevím a určitě bych počkal až na rozhodnutí soudu. Možná si pamatujete na kauzu premiéra Nečase. Obrovský zásah na úřadu vlády, pikantní odposlechy, velkolepá obvinění. A u soudu to úplně vyšumělo.

Před dvěma lety vám hejtman veřejně děkoval za vaši práci a nyní čteme, že se s vámi pracovně a lidsky rozešel. Jak si vysvětlit takový obrat?

Jsem z toho velice lidsky zklamaný. S Martinem jsme byli dlouholetý tandem, spolupracovali jsme na řadě věcí, například hospici, Evropském domě, výkupu pozemků, a vždy jsme se o všem radili. Pro mě byla jeho slova zklamáním. Doteď se s tím nedokážu úplně srovnat. Víc než rok jsem mlčel a k ničemu se nevyjadřoval, ale hejtman se teď do mě pomalu ob týden trefuje a já už to nechci dál tolerovat.

Přispěla k tomu i čerstvá kauza Silnic LK, kdy kraj nejprve odvolal vedení této akciovky a pak zjistil, že osm let nakupovala naftu od firmy Movi oil za údajně nevýhodných podmínek? Tam hejtman naznačil, že to se dělo za vašeho přihlížení...

Přečetl jsem si, že jsem prý zodpovědný za to, že se předražená nafta nakupovala. To je ovšem nesmysl. Přečtěte si stanovy Silnic LK a pravomoci představenstva, dozorčí rady a valné hromady. Tam žádný náměstek nemá jakékoliv pravomoci. Náměstek nemůže akciovku s vlastním řízením ovládat. Proto jsem ani nechodil na dozorčí radu, když jsem tam nemohl nic ovlivnit, změnit ani na nic poukázat. V dozorčí radě sedí ale kolegové ze Starostů. Proč takováto výrazná smlouva unikla jejich kontrole? Proč nebyla pod drobnohledem? To nevím.

Potom to ale znamená, že hejtman a další členové jeho strany dosazení do kontrolních orgánů Silnic LK museli o všem celou dobu vědět…

Nemůžu mluvit za ně. Já sám jsem a byl členem různých dozorčích rad a pokud se mi něco nezdá, tak se ozvu a nechám si předložit všechny důležité dokumenty. Pokud by dozorčí rada protestovala, věřím, že já nebo stávající náměstek přes dopravu bychom dostali informace, že něco není v pořádku. Ale to se nestalo.

Hejtman argumentoval, že smlouva s firmou Movi oil, která dodávala údajně předraženou naftu, se prodlužovala za vašeho působení v resortu dopravy. Tím vás zařadil mezi viníky. Tak se tedy nevnímáte?

Je lehce dohledatelné, že prodloužení smlouvy s Movi oilem nebylo předložené radě Libereckého kraje a tudíž jsem o tom nemohl ani hlasovat. Čili se necítím vinen. Považuji to za podpásový útok.

Byl podle vás ten nákup nafty nevýhodný?

Je potřeba si počkat na výsledky auditu. To, aby vozidla Silnic LK jezdila po kraji k nějaké vzdálené levné pumpě se mi ale nezdá. Je potřeba k tomu připočítat mzdy řidičů a čas. Já prosazoval nákup pohonných hmot na komoditní burze, což je výhoda, protože je to bez průtahů, podmínkou je tam ale vlastní úložiště (čerpací stanice) nafty. To silnice LK nemají. Někdejší šéf Silnic LK Petr Šén prověřoval buď odkup těchto úložišť od Movi oilu a nebo stavbu vlastních úložišť, což je podmínka pro nákup na komoditní burze. Nakonec byl ale odvolán.

Odvolání vedení Silnic LK bylo zdůvodněno „dlouhodobou nespokojeností s komunikací a jednáním společnosti“. To byla pravda?

V roce 2017 jsme na můj podnět vyhlašovali výběrové řízení na nového ředitele Silnic LK. Myslím, že když je někdo dlouho ve funkci, tak by měl mít šanci se obhájit a nebo uvolnit místo jinému. Výběrko proběhlo, členové komise doporučili pana Šéna, aby pokračoval ve funkci. Já doporučoval nové výběrové řízení, ale do rady kraje na základě požadavku Martina Půty bylo předloženo potvrzení Petra Šéna ve funkci dál. Tolik k té dlouhodobé nespokojenosti.

V roce 2012, když Starostové vyhráli krajské volby, slíbili více transparentnosti v krajských zakázkách na dopravu a otevření více uchazečům. Asi se shodneme, že to se nepovedlo. Proč?

Z pohledu transparentnosti se toho povedlo hodně. Podařilo se mi prosadit a zavést například rozklikávací rozpočet, transparentní účet, zveřejňování smluv. To jsou mimochodem věci, které si dnes hejtman připisuje jako vlastní zásluhy. Co se týká dopravní obslužnosti, tak dopravní zakázky jsou jedny z nejsložitějších zakázek vůbec. A je velký problém uspět tak, abyste vysoutěžil zakázku včas, protože pořád to někdo napadá, odvolává se, nastávají obstrukce a do toho to zdržuje antimonopolní úřad.

Hejtman ale dnes hovoří v této souvislosti hlavně o dopravní mafii a připouští, že mnozí zastupitelé jsou na výplatní pásce BusLine. Váš komentář k tomu?

Dopravní mafie je dneska takové univerzální zaklínadlo a cokoli špatného se na kraji stane, může za to „dopravní mafie“, pan Vařil nebo pan Pelta. A naopak cokoli se děje v údajném boji proti nim jako by bylo v pořádku. Třeba vnitřní dopravce, ať to stojí co to stojí. Osobně jsem si nikdy nemyslel, že taková mafie existuje, a nemám o tom žádné poznatky. Pokud hejtman má tyto indicie, měl by je předat patřičným orgánům. Že mě hejtman řadí do této skupiny mě mrzí, proto jsem souhlasil s naším rozhovorem, abych bránil svoje jméno, třebaže mě politika už neláká a chtěl jsem se od ní zcela odstřihnout.

Hledání viníka tedy pokračuje. Vidíte někde chybu či selhání?

Liberecký kraj za mého působení v radě vždy postupoval v souladu se zákonem a veřejné zakázky jsme soutěžili tak, jak se má. Že jsme nedokázali vybrat dodavatele v termínu, je pro mě zklamáním. Ale s tím se potýkají i další kraje.

Litujete dnešní optikou i toho, že jste byl mezi třemi krajskými radními, kteří letěli na pozvání FK Jablonec vlastněného tehdejším šéfem českého fotbalu Miroslavem Peltou na fotbalové utkání do Amsterdamu?

Jako fanoušek i aktivní hráč fotbalu jsem uvítal možnost se podívat na zápas do Amsterdamu, musím ale přiznat, že to nebyl ideální způsob. Já měl za úkol od hejtman jednat s šéfem antimonopolního úřadu, jestli by ÚOHS neuvolnil desetiletý tendr a my mohli dokončit tuto zakázku. Jednal jsem s ním v Brně i na tomto zájezdu. Rafaj mě ale jednoznačně odmítl.

To asi není standardní způsob, jak jednat s předsedou nejmocnějšího úřadu, který bdí nad regulérností veřejných soutěží…

S panem Rafajem jsem jednal jak v sídle úřadu, tak na tom zájezdu. Byl to spíš neformální rozhovor, asi jako se zeptám kohokoliv, když ho někde potkám. Nicméně jak jsem říkal, pan Rafaj požadavek hejtmana odmítl a od té doby ho nejspíš Martin nemá rád.

Znamená to tedy, že jste byl jakousi spojkou hejtmana do prostředí, v němž se on nechtěl pohybovat?

Ano, byl jsem tím člověkem, který jednal na různých místech na základě požadavku. Že bude Rafaj na tom zájezdu předem nikdo nevěděl, ale hejtman o tom byl informován.

Hejtman se pak ale rozčiloval, že se to dozvídá od novinářů. Podle vás o tom zájezdu tedy věděl?

Musel vědět.

Jak vnímáte fakt, že hejtman nedávno přiznal, že svou obhajobu u soudu v kauze kostela sv. Máří Magdaleny financuje ze stranických peněz, které tam pak vrátí, až se očistí?

To už nechci komentovat. Chápu, že tam asi byla uzavřena půjčka. Když jsme o této věci dřív diskutovali, tak tam z jeho úst padlo, že pokud uspěje, bude peníze vymáhat od státu a když neuspěje, zaplatí to sám ze svého.

Co jsou to vůbec „stranické peníze“? Za mandáty?

Starostové mají příjem za 18 krajských zastupitelů a dva senátory. Čili ročně asi 6,3 milionu. Pokud zrovna není nějaká kampaň, dá se s těmi penězi vyjít.

Starostové letos dali do kampaně sedm milionů. Takže podle této logiky by utratili vše, co mají a ještě by to bylo málo.

Sedm milionů je strop daný zákonem. Někomu to nemusí stačit v rámci kampaně, to je jasné. Pak je tu možnost spřátelených neziskovek. Někdo pak může dát sponzorský dar nějaké neziskovce, aby nefiguroval na transparentním účtu a ta neziskovka pak může zaplatit třeba faktury za billboardy. Politika je hledání cest, jestli mi rozumíte.

Po odkrytí vazeb na Jiřího Vařila je zřejmé, že právě on stál v pozadí firmy BusLine. Jaké spolu máte vztahy?

Kauzy pana Vařila z něj učinily natolik kontroverzní osobu, že se s ním nechce nikdo vidět. Ale většina politiků z tohoto regionu a všech stran se s ním dobře zná. I já. Byl členem dopravního výboru a dopravě určitě dobře rozumí, takže byl vyhledávaným společníkem a rádcem. Je pravda, že pan Vařil občas vystupuje dost podivně. Nicméně musím říct, že za BusLine vždy jednal pan Jakub Vyskočil. Přijde mi, že rovnítko mezi panem Vařilem a společností BusLine, je od některých spíše „přání je otcem myšlenky“.

Jaké vlastně byly vztahy hejtmana a BusLine? Já tam vnímám velký posun…

Nebyly vždycky špatné. Jakub Vyskočil byl třeba jednou pozván pozdě večer na krajský úřad na schůzku s hejtmanem, řešila se budoucnost dopravy v oblasti Sever a Východ. Hejtman na něm požadoval, aby se BusLine nehlásil do tendru pro oblast Sever.

To je zvláštní postup. Když se s představiteli Icomu setkala Zuzana Kocumová ze Změny, byl hned oheň na střeše…

Nechci se k tomu vyjadřovat. Martin se pokoušel ovlivnit výběrové řízení, aby si vytvořil klid v dopravních oblastech kraje. Na té schůzce se ale stejně nic nedojednalo. Ale hejtman se o to pokoušel.

Jak sám vidíte budoucnost veřejné dopravy v kraji?

Nemůžu vědět, co chystá hejtman dál, ale vnitřní dopravce ukazuje ekonomickou nevýhodnost. Pokud začne krajský dopravce jezdit i na Českolipsku, zůstane tady pouze krajský dopravce. Bude chybět zpětná vazba a kontrolní mechanismus, aby se vědělo, jestli je to výhodné nebo ne. Nebude žádná konkurence. Lidsky řečeno, bude to nakonec stát obrovskou spoustu peněz. Kritizoval jsem to kdysi a kritizuji to i teď.

Jste stále členem SLK?

Snad ano, vždyť jsem je spoluzakládal, ale myslím si, že jsem nezaplatil členské příspěvky...chci se odstřihnout od politiky a chci skončit i v našem hnutí. Nejsem z ničeho obviněn ani obžalován a návrat do politiky zatím neplánuji. Ale nikdy neříkej nikdy.