Předražená nafta. Liberecký kraj zjistil, že osm let přicházel o miliony

Kolik peněz takto z krajského rozpočtu zmizelo, není lehké zjistit. Smlouva mezi Silnicemi LK a Movi oilem je sjednána na odběr tří milionů litrů ročně. Pakliže by cena byla vždy vyšší o dvě koruny, dosahovala by celková škoda za osm let bezmála 50 milionů korun. Kraj však tvrdí, že to bude méně.

„Odebíralo se méně nafty, než na kolik byla smlouva. Jsme teď ve fázi, že stanovujeme škodu. Ta bude ale jistě v řádech několika milionů,“ podotkl hejtmanův náměstek za dopravu Jan Sviták (SLK).

Smlouva je papírově zdánlivě výhodná: Movi oil se v ní zavazuje poskytovat slevu 2,15 procent za litr z ceny, kterou stanovuje každý týden Český statistický úřad.

Reálně lze ale vždy natankovat levněji, mnohé čerpací stanice poskytují trvalé slevy velkým odběratelům i dvě koruny na litr, tyto sjednané ceny se ale do přehledů statistiků nedostávají. Ve výsledku tak Silnice LK platily víc, než by musely.

„Nezastírám, že jsem zklamaný a překvapený. Smlouva s Movi oilem měla být po svém vypršení v roce 2018 nahrazena novou. Ale nebyla. Nebudu zdůrazňovat, kdo byl v té době náměstkem za dopravu,“ sdělil hejtman Martin Půta (SLK) v nepřímé narážce na Marka Pietera, který v té době řídil resort dopravy. Nepřímo jej tak označil za hlavního viníka celé situace.



Pieter prosazoval jiný model

Movi oil řídí Tomáš Blažek, švagr podnikatele Jiřího Vařila, který stál u zrodu dopravní společnosti BusLine, třebaže dnes v jejích orgánech oficiálně nefiguruje. Právě BusLine nedávno liberecký hejtman zařadil mezi „dopravní mafii“.

Marek Pieter kdysi spoluzakládal Starosty pro Liberecký kraj. Z politiky se stáhl poté, co neprosadil svůj záměr, aby si kraj nadále objednával autobusovou dopravu od soukromých firem včetně BusLine, hejtman totiž preferoval založení vlastního dopravce. Pieter se ale hájí, že on naopak prosazoval jiný nákupní model.

„Hejtmanovi, náměstkovi za dopravu a generálnímu řediteli Silnic LK jsem nabízel zajištění nákupu pohonných hmot na komoditní burze. Ostatně i zástupci komoditní burzy byli přítomni jednání ve společnosti Silnice LK. Nákupy na komoditní burze jsou jednak v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a za druhé jsou nejvíce efektivním nástrojem k dosažení nejvýhodnější ceny a kvality pohonných hmot. Tak například v letošním roce již nakupují Technické služby města Jablonec nad Nisou,“ hájil se Pieter v rozhovoru pro web Náš Liberec.

Paradoxní je, že na předraženou naftu upozornila MF DNES už v roce 2012. Její nevýhodnost tehdy kritizovali sami Půtovi Starostové pro Liberecký kraj, kteří se zavázali, že hospodaření firmy prověří. Trvalo to ale celých osm let. Dva audity, kterými během té doby Silnice LK prošly, žádné pochybení nezjistily.

Starostové měli v dozorčí radě své lidi

Podle Půty proto, že si je platily samy Silnice LK. „To je asi největší naše pochybení, že jsme audity neplatili my. Silnice LK si možná ohlídaly auditory, aby ti nekontrolovali to, co firma kontrolovat nechce,“ zamyslel se hejtman.

V dozorčích orgánech Silnic LK ovšem Starostové měli své lidi – například dnešního senátora Michaela Canova, starostu Hrádku nad Nisou Josefa Horinku či starostu Hejnic Jaroslava Demčáka. Ti měli o uzavírání smluv a hlavně jejich opětovném prodlužování vědět.

„Dozorčí rada, kde seděli naši lidé, byla informována nepřesně, zkresleně a nebo vůbec, její role tím byla ztížená. To je selhání představenstva,“ hájí své politické souputníky hejtmanův náměstek Sviták.

Podle Petra Šéna, dnes již odvolaného předsedy představenstva Silnic LK, to ale není pravda. „Smlouvu s Movi oilem jsme prodlužovali v roce 2018, dozorčí rada byla samozřejmě informována, stejně tak hejtman Martina Půta. Tvrdit, že to nikdo nevěděl, je bláhové,“ řekl MF DNES Šén.

Mluvit o dodávané naftě jako o předražené, je podle něj lež. „Řeší se dodávka nafty pro deset našich středisek v celém kraji. Nelze tedy porovnávat naši cenu s cenou na nějaké zapadlé pumpě, kam bychom s veškerou naší technikou nemohli jezdit. Co bychom ušetřili na naftě, projezdili bychom a ještě blokovali naše řidiče, kteří musí udržovat silnice sjízdné,“ říká Šén.



Neinformovali nás standardně, tvrdí Horinka

Součástí dodávek nafty od Movi oilu prý byly i nádrže na pohonné hmoty, které měly Silnice LK ve své správě. „To pořízení nádrží, software, evidenční systém, vše bylo započtené do celkové ceny. I proto ji nelze srovnávat s cenou na pumpách,“ dodává Petr Šén.

Sám se prý pokoušel najít na trhu levnějšího dodavatele, ale například tehdy nejlevnější poskytovatel palivových karet CCS měl o 50 haléřů vyšší cenu než Movi oil. „Navíc, já s Movi oil vyjednal ještě další slevy, mnohem větší než všude udávaných 2,15 procenta. Chci tyto informace teď předložit představenstvu Silnic LK a očistit jejich i své jméno,“ dodává Petr Šén.

Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka (SLK) však zpochybňuje, že by jako člen dozorčí rady Silnic LK byl o prodloužení smlouvy standardně informován. „Dozorčí rada byla informována tak, že v jednom ze zápisů z roku 2018 v bodě různé o tom stojí pouhá zmínka. Nikdy tento dodatek ani jeho předchozí smlouva jako samostatný bod řešeny nebyly, tisk tehdy už podepsaného dodatku tam nikdy nebyl předložený,“ zdůrazňuje Horinka.

Připouští ale, že se mohl zajímat víc. „Je samozřejmě mojí chybou, že jsem ve slepé důvěře nezareagoval. Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdo může mít zrovna tak důležitou agendu v takovém stavu a beru to samozřejmě jako velké poučení i pro mě. Věřím, že se nakonec ukáže, že dopady nebudou tak hrozivé, jak se teď prostým výpočtem přepočítává, ale nezastírám, že toto jsem si měl pohlídat mnohem lépe a to se ani nebudu vymlouvat na audit, který jsem v roce 2017 sám inicioval a který v tomto směru nepoukázal vůbec na nic,“ doplnil Horinka.