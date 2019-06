BusLine zval mocné lidi z kraje na VIP zájezdy, s Peltou létali na fotbal

Je srpen 2015. Prominentní čtyřhvězdičkový hotel Imperial v centru dánské Kodaně s výhledem na moře, kde nejlevnější dvojlůžkový pokoj vyjde kolem 5,5 tisíce korun za noc, se plní lidmi. Přiletěli z Prahy na VIP zájezd jabloneckého fotbalového klubu proti FC Kodaň.

Nejde ale o žádné skalní fotbalové fanoušky. Jsou to politici, vlivní lidé a úředníci z Libereckého kraje. Jsou však pozvaní nikoliv fotbalovým klubem, ale též firmou BusLine. Vyplývá to z policejního spisu, který má MF DNES k dispozici. Spis obsahuje několik emailů dokládajících, že vlivné lidi zval na výlet BusLine, nikoliv jen FK Jablonec.

Zájezd BusLine a fotbalového klubu ale nebyl jediný. Dva týdny po Kodani organizoval kontroverzní podnikatel Jiří Vařil spojený s firmou BusLine ještě dvoudenní letecký zájezd do Nizozemska na duel s Ajaxem Amsterdam, kam s Vařilem odlétlo dalších 25 vlivných politiků a manažerů, z nichž někteří jsou dnes policií obvinění z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami.

Náměstci hejtmana i exšéf dopravního podniku

O tomto druhém zájezdu se vědělo, jeho detaily poprvé zveřejnil server Náš Liberec a Centrum nezávislé investigace. To, že zájezdy spoluorganizoval BusLine, dokládá teprve policejní vyšetřování, kdy kriminalisté odposlouchávali a sledovali klíčové osoby kolem BusLine už v roce 2015.

Vařil a Pelta Co mají tito dva muži společného? BusLine již v době, kdy v něm působil Jiří Vařil, sponzoroval Peltův jablonecký klub. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu nedávno Vařila spolu s dalšími lidmi obvinili z několika závažných trestných činů včetně korupce. Z policejních odposlechů vyplynulo, že Vařil měl údajně vliv na liberecký dopravní podnik, který předražoval veřejné zakázky. „Odkloněné“ peníze pak měly končit v Peltově fotbalovém klubu.

„Ahoj Petře, zasílám seznam naší skupiny podle dohody s Mírou (Peltou, pozn. red.),“ píše podnikatel Vařil řediteli FK Jablonec Petru Flodrmanovi. To samé u druhého zájezdu.

„Níže zasílám dle naší domluvy seznam účastníků na Ajax za BusLine,“ uvádí Vařil a připojuje jména, která do letadla dodal BusLine: kromě kompletního vedení BusLine odlétli například obviněný exšéf libereckého dopravního podniku Luboš Wejnar, též obviněný předseda představenstva DPMLJ Pavel Šulc, tehdejší náměstci libereckého hejtmana Marek Pieter (SLK) a Lenka Kadlecová (ČSSD) s přítelem Radkem Polmou (ČSSD), krajský radní Vladimír Mastník (SLK), na kterého se loni provalilo, že mu předvolební kampaň v hodnotě 150 tisíc korun zaplatil BusLine nebo též někdejší ústecký krajský předseda ČSSD Arno Fišera, dnes jeden z obviněných v kauze dotačních podvodů ROP Severozápad. Účastníkem zájezdu v Amsterdamu byl i Petr Rafaj, ředitel Antimonopolního úřadu. Tedy toho úřadu, který posuzuje zakázky BusLine.



„Když jsme před lety zdokumentovali, jak Miroslav Pelta platí VIP fotbalové zájezdy politikům, byli jsme překvapeni, jakou síť napříč politickými stranami vytvořil. Aktuální zjištění Mladé fronty DNES, že se nejednalo jen o jeden zájezd, kdo všechno další s ním jezdí a že se na tom podílel i Jiří Vařil, to celé dokresluje. Této novinářské práci tleskám, ale už mě moc nepřekvapí. Lidé jako Pelta a Vařil mají na těchto sítích postavený celý svůj byznys,“ podotkl Jaroslav Tauchman ze zpravodajského serveru Náš Liberec.

Naprosto nepřijatelné jednání

Redakce MF DNES poskytla svá zjištění Transparency International. „Vycházím-li z předpokladu, že popsaný zájezd byl hrazen společností BusLine, je to ze strany vysokých představitelů kraje či měst naprosto nepřijatelné jednání. Pozvání a uhrazení takovéto společenské akce jde nad rámec jakékoliv běžné a akceptovatelné pohostinnosti a jedná se takřka bez pochyby o předcházení si či kupování vlivu u důležitých veřejných funkcionářů (politiků i úředníků). I kdyby si dané osoby hradily část nebo celé náklady samy, nevidím žádný objektivní důvod, proč by se měly takové cesty účastnit. Když to zjednoduším, pokud chtěli na fotbal, měli si koupit standardní zájezd pro fanoušky u cestovní kanceláře,“ reaguje právník Transparency International (TI) Petr Leyer.

Výlety politiků na fotbal do zahraničí mohou mít podle Leyera různé následky. „V rovině trestního práva se může jednat naplnění skutkové podstaty podplácení, přijímaní úplatku či jiných korupčních činů, ale k tomu by bylo zřejmě ještě potřeba doložit další okolnosti a souvislosti. Jinak lze říci, že popsané jednání může znamenat podjatost či střet zájmů daných osob při jejich úřední činnosti,“ komentoval právník TI.

Dotyční jsou si toho velmi dobře vědomi. Už při prvním prozrazení jejich cesty v roce 2015 se mnozí z nich obrnili mlčením. Novináři nachytali pouze Marka Pietera, který nejprve přiznal, že zájezd platil Pelta, brzy ale otočil a řekl, že zájezd si platil sám. Zdůvodnil to kuriózně: prý si myslel, že si z něj kamarádi v telefonu dělají srandu a tak si vymýšlel. „Mám kolem sebe šprýmaře,“ vymlouval se.

Kdo vynášel z rady kraje

V seznamech lidí pozvaných do Kodaně BusLine figuruje i šéf krajského odboru dopravy Jan Čáp. Právě u něj by zmiňovaný střet zájmů mohl nastat – jeho odbor totiž připravuje podklady pro jednání krajské rady, která se mimo jiné zakázkami BusLine zabývá. A hejtman Martin Půta si už dříve posteskl, aniž by specifikoval na koho naráží, že pár minut po konání rady kraje mívá uniklé informace z ní firma BusLine.

Čáp svou možnou podjatost odmítá. „Možnost letět na zápas evropské ligy vyplynula z debaty při domácím zápase Jablonce nad Nisou, kde se tato možnost mezi návštěvníky diskutovala. Kdo konkrétně mi účast nabídl si s odstupem času nepamatuji. Podle mého názoru byl organizátorem zájezdu fotbalový klub Jablonec nad Nisou. Vylučuji, že by na mě kdokoli vyvíjel jakýkoliv tlak, či cokoliv žádal, jednalo se o prosté využití možnosti účasti na fotbalovém utkání,“ reaguje na dotaz MF DNES Čáp.

Dalším účastníkem zájezdů, kterému může výlet s Vařilem pěkně „zavařit“, je liberecký zastupitel Jaroslav Šrajer (ANO), manažer v ČD Cargo a též člen dozorčí rady dopravního podniku. DPMLJ přitom podle dostupných informací i policejních obvinění byl systematicky tunelován lidmi kolem BusLine.

Rezignace přišla po SMS

Šrajera na dozorčí radě konfrontoval Josef Šedlbauer. Vyzval ho, aby objasnil své vazby na BusLine a účast na luxusních zájezdech. „Na dotaz, kdo zájezdy za něj platil, uvedl, že přesně neví,“ sdělila mluvčí DPMLJ Martina Poršová.

Jaroslav Šrajer si při rozhovoru s MF DNES rozvzpomněl.

Účastníci zájezdu Vladimír Mastník (SLK) - tehdy krajský radní pro dopravu, loni rezignoval, obviněn policií z korupce. Vařil mu platil volební kampaň. Marek Pieter (SLK) - tehdy ekonomický náměstek hejtmana, prosazoval, aby v kraji dál jezdil BusLine, a ne krajem založený dopravce. Letos v lednu rezignoval. Luboš Wejnar - ředitel DPMLJ, policií obviněn z řady trestných činů, umožnil ovládnutí podniku BusLine. Vladimír Richter (ODS) - někdejší krajský radní pro dopravu, v roce 2015 předseda finančního výboru. Dnes zastupitel a starosta Jilemnice. Arno Fišera (ČSSD) - krajský boss na Ústecku, dnes policií obviněn v kauze dotačních podvodů kolem ROP Severozápad. Jaroslav Šrajer (ANO) - dozorčí rada DPMLJ Hynek Tampier (ODS) - vlivný podnikatel Jan Čáp - vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Libereckého kraje Lenka Kadlecová (ČSSD) - tehdy náměstkyně hejtmana Pavel Šulc (exANO) - tehdy představenstvo DPMLJ, dnes obviněn policií z několika trestných činlů Radek Chobot, Tomáš Roubiček (dnes ANO), Jakub Vyskočil, Michal Hanč, Jiří Vařil - všichni BusLine.

„Platil to Pelta. Já chodím na fotbal v Jablonci od roku 1981, sám jsem ho kdysi hrával. Bylo to prostě pozvání. Kdybych věděl, kdo všechno tam bude, tak se na podpatku otočím,“ potvrdil redakci Šrajer. Námitku, jestli se ve své funkci necítí podjatý, odmítl. „Jako že bych se nechal koupit dvěma zájezdy? To vylučuji. Znám vlivnější lidi než byl Pelta. Pro mě by ten zájezd nebyly žádné peníze, vždyť jsem byl dvaatřicetkrát v Bulharsku,“ reagoval politik.

Posléze přiznal, že jej hlavní akcionář DPMLJ (město Liberec, pozn. red.) vyzval k rezignaci. „Já to zvážím a asi to udělám. Budu sice za idiota, protože to bude vypadat, že na těch spekulacích něco je, ale už jsem z toho všeho unavený,“ svěřil se Šrajer. Primátor Liberce Jaroslav Zámečník posléze potvrdil, že Šrajer rezignuje. „Oznámil mi to v SMS zprávě. Je to dobře,“ dodal primátor.

Jednatel skupiny BusLine Jakub Vyskočil naznačil, že šlo o sólo akci Jiřího Vařila, který dnes už v orgánech firmy oficiálně nefiguruje, nikoliv BusLine jako firmy.

„Skupina BusLine se nebude vyjadřovat k obsahu mailové komunikace jednoho ze svých bývalých spolupracovníků. Skupina BusLine se distancuje od vyjádření činěných osobou Mgr. Vařila, jelikož nepředstavují názor společností skupiny BusLine, zejména pak co do obsahu soukromých rozhovorů a korespondence,“ uvedl Vyskočil.

BusLine prostřednictvím Vařila prý požádal o místa v zájezdu pouze pro svůj management. „Společnost BusLine neplatila pobyt žádnému politikovi, ani úředníkovi a ani nijak nevybírala, a logicky ani nemohla vybírat jiné účastníky, než zaměstnance BusLine. Klíč výběru u zaměstnanců společnosti byl jednoduchý, kdo se první přihlásil, ten se do letadla dostal. Poptávka výrazně převyšovala možnosti volných míst,“ svěřil se Jakub Vyskočil.

Opozice: Může za to hejtman

Odpovědnost za diskutabilní VIP zájezdy do zahraničí mají podle městského a krajského zastupitele za Změnu pro Liberec Josefa Šedlbauera politické strany. Ty podle něj fatálně selhaly.

„Výlet do Amsterdamu proběhl na podzim roku 2015 a když jsme jako Změna pro Liberecký kraj o pár měsíců později navrhli odvolání Vladimíra Mastníka z funkce krajského radního pro dopravu, pro odvolání hlasovali jen naši zastupitelé. SLK, ODS, ČSSD, TOP 09, ANO, KSČM, všichni tam také měli svoje lidi a mlčeli,“ kritizuje Šedlbauer. Hlavním viníkem je podle něj hejtman Martin Půta.

„Mastníka mnohomluvně hájil, návrh na jeho odvolání prohlásil za „absurdní“. Do funkce náměstka pro dopravu po volbách 2016 dosadil Marka Pietera, dalšího účastníka zájezdu. I jejich přičiněním vznikl monopol dopravců v čele s BusLine, využívaný k vydírání. Přesně to, před čím varovala Zuzana Kocumová i další ze Změny už před pěti šesti lety. Kraj se začal bránit teprve před dvěma roky a náprava škod stojí a bude stát desítky milionů. Ale od Starostů a od Martina Půty je ticho po pěšině, žádná reflexe a omluva. Nehodí se do PR, tak o tom prostě nemluví a spoléhají, že se na to zapomene,“ nebere si servítky zastupitel.

Generální ředitel dopravní společnosti BusLine Tomáš Roubiček

Hejtman Martin Půta nařčení odmítl. Sám prý už v roce 2014 dával podnět na Vrchní státní zastupitelství, aby věc kolem dopravní obslužnosti prošetřilo. „Dodnes k tomu nemám žádné oficiální stanovisko. S lidmi, o nichž jsem získal informace, že nepracují pro kraj, jsem se politicky dávno rozešel. Kdybych měl k dispozici tehdy dnešní objem informací, udělal bych to mnohem dřív,“ vysvětluje Půta.

„Ať každý obyvatel Liberce i kraje posoudí, jestli ve snaze ochránit veřejnou dopravu před zákulisními hráči byl úspěšnější pan Šedlbauer jako člen představenstva dopravního podniku, nebo hejtman při založení krajské autobusové firmy odstřelované ze všech možných stran včetně ÚOHS. Na rozdíl od pana Šedlbauera nemám a neměl jsem přístup k informacím z policejního spisu, protože jinak si objem jeho tehdejších informací neumím vysvětlit,“ rýpl si hejtman.

Pelta: Zvát politiky je v pořádku

Pro majitele jabloneckého fotbalového klubu Miroslava Peltu není účast politiků na jím spolupořádaných zájezdech ničím podivným.

„Zvát vlivné lidi na fotbal je dobré kvůli sponzorům a obchodním partnerům. V Evropě je naprosto běžné, že když třeba klub postoupí do Evropské ligy, pozvou se na fotbal politici, podnikatelé. Prostě jim to zaplatíte. Jablonec je v podstatě vesnice a když klub hraje někde venku, je to malý zázrak. Já ani nemohl ovlivnit, koho všechno pozvali a kdo pozvání přijme. Vždycky se snažíte letadlo zaplnit lidmi,“ argumentuje Pelta.

Dnes už by prý žádného politika do letadla na fotbal nedostal. „Kdybychom dnes hráli Evropskou ligu, tak by tam na ní s námi nikdo neletěl, všichni by se báli. Jabloneckého primátora zvu od počátku na fotbal, on ani jednou nepřišel. Bojí se,“ posteskl si.