Majitel chce zbourat stoletou hasičskou věž, znalci i místní jsou proti

„Nabízím tuto věž na zbourání. Odvezete si krásné staré pálené cihly, schodiště, trámy a prkna. Prosím, nepište dotazy k prodeji pozemku.“ Tak zní nabídka zveřejněná na internetovém inzertním portálu.

Několikapatrová věž stojí v Hraničné, tedy části Janova nad Nisou v Jizerských horách. Na dohled od ní se tyčí další z dominant vsi, kostel sv. Josefa.

Informaci o chystané demolici potvrdil redakci MF DNES majitel věže i pozemku Roman Müller. „Budu tam stavět dům,“ vysvětlil krátce.



Inzerát vyvolal vlnu nesouhlasu. „Mně to přijde jako strašná škoda. Podle inzerátu je ta věž v naprostém pořádku, takže by bylo fajn, kdyby se to nějakým způsobem adaptovalo například na bydlení. Navíc tam zůstaly detaily jako nápisy,“ řekl památkář a garant obvodu Jablonec nad Nisou Jaroslav Zeman.



Na věži skutečně zůstaly nápisy Einer für Alle. - Alle für Einen., tedy Jeden za všechny, všichni za jednoho. Nade dveřmi je pak další nečitelný německý nápis.

Věže se zastávají i stovky lidí na Facebooku ve skupině Sudety v proměnách času. „Koupím to tak, jak to je. I s pár metry pozemku,“ napsal Filip Valkár. „Škoda... Krásný kus architektury,“ zmínila Lucie Zakopalová.



Konkrétnější informace, jaký osud věž čeká, poskytl MF DNES Václav Jaeckel, kterého Müller poprosil o zveřejnění inzerátu. „Je to zdarma, za zbourání. Volalo mu už asi třicet lidí, že by to koupili i s pozemkem a udělali tam nějakou atrakci,“ přiblížil Jaeckel. „Říkal jsem mu, že je blbost to bourat, ale má svoji hlavu,“ dodal.

Demolice věže z přelomu 19. a 20. století mrzí Annu Richterovou, která má chalupu na sousedním pozemku. „Je mi to líto. Byla by to škoda, sem to patří. Byl u toho ještě malý cihlový domek, který už zbourali,“ přiblížila Richterová, která měla možnost nahlédnout do stavebních plánů.



„Nejdřív tu chtěli postavit servis a půjčovnu lyží, pak to vypadalo na servis a půjčovnu kol, tak uvidíme,“ vysvětlila.

Věž se nikdy nestala památkou

Podle spisovatele, badatele a patriota Marka Řeháčka podobných staveb v české krajině ubývá. „Je to opravdu krásná stavba. Ale protože nejde o nemovitou kulturní památku, je záchrana možná snad jen cestou nadšení,“ míní Řeháček.



Proč se věž nikdy nestala památkou, vysvětluje Jaroslav Zeman. „Není to památka, protože to v minulosti nikdo nezapsal. Teď by to bylo mnohem složitější, protože je k tomu potřeba souhlas vlastníka. A to by byl běh na strašně dlouhou trať. Potenciál by to přitom mělo,“ zmínil památkář Zeman.



Jedinou možnou záchranou věže jako celku tak může být její rozebrání a přesun na jiné místo. „Rozebrat by se to určitě dalo, ale už to nebude ono. Spíš si myslím, že ty cihly použije někdo na opravu jiné historické stavby,“ řekl Zeman.

Jako nové místo, kam by se věž mohla přesunout, se nabízí například Muzeum hasičské techniky v Chrastavě.



„Řešíme přístavbu hasičského muzea a dovedu si to představit. Není to věc, která by mě nezajímala,“ uvedl Daniel Fadrhonc z muzea. Myšlenka zaujala i ředitele muzea Miroslava Pivoňku. „Hned zítra se tam zajedu podívat,“ dodal Pivoňka.