Tramvaje na překladiště v Janově nejezdí půl století, teď může ožít

„Rádi bychom tu udělali nějakou připomínku, že sem od roku 1900 vedla tramvaj z Jablonce a Rychnova. Překladiště chceme dát zatím aspoň trochu do pořádku a ukázat lidem historické fotografie nebo infopanely, jak to tu vypadalo dřív,“ říká starosta Janova Daniel David.

S rekonstrukcí, na kterou chtělo zastupitelstvo původně uvolnit 200 tisíc, to ale nebude tak jednoduché, jak se zprvu zdálo. Poslední tramvaje odsud odjely v roce 1965, překladiště pak sloužilo jako sběrna surovin nebo sklad. Uvnitř jsou dodnes kromě holých stěn závažíčka nebo ceníky, za kolik se vykupuje papír, textil nebo šrot.

„S nájemníkem jsme rozvázali smlouvu, odstranili ploty, uklidili okolí a začali plánovat opravy. Ale vzhledem k tomu, jaký je v dnešní době problém sehnat řemeslníka, jsme se k tomu doposud nedostali. Mezitím nám spadla jedna příčka, která byla k domku někdy v minulosti přistavěná. To nám odhalilo další věci, které je potřeba opravit. Například trám je uhnilý, oprava tak bude muset být náročnější, než jsme si představovali,“ trápí starostu, který nyní počítá s půlmilionovou investicí. Peníze by měly pokrýt opravu vnějšku.

„Zatím nepočítáme s využitím vnitřku. Nabízí se třeba informační centrum nebo muzeum, ale to je všechno otázka provozních nákladů. Historických fotek zase tolik není a nemyslím si, že by si to na sebe bylo schopno vydělat,“ soudí starosta. Reálnější podle něj je, že se využije okolí. To už Janov zbavil náletů a červená, poloroubená stavba stojící naproti sklárně tak září na návštěvníky města.



Podle Viktora Lišky z Boveraclubu, který už přes třicet let zachraňuje historické dopravní prostředky, by tu mohl dokonce přibýt i pohyblivý exponát. „Existuje dochovaný nákladní vagónek, kterým se vozilo zboží. Ten by se tam teoreticky mohl objevit na nějaké symbolické koleji,“ míní Liška.

Podle něj vzniklo janovské překladiště nejpozději v roce 1902. Ve směru od Bedřichova s ním sousedila vozovna pro tramvaje, která ale byla ve dvacátých letech zkrácena a po ukončení provozu v roce 1965 stržena. Samotné překladiště není památkově chráněno, byť až na detaily zůstalo v nezměněné podobě. Pokud by se městu nepodařilo stavbu zachránit, je starosta přesvědčen, že by na jejím místě vyrostla přesná replika.