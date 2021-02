Harrachovu chybí turisté, městu docházejí peníze na údržbu tratí i silnic

Plná parkoviště, restaurace, hotely a penziony, v ulicích spousta turistů a u sjezdovek fronty. O tom si Harrachov tuto zimu může nechat jen zdát. Zaparkovat v oblíbeném zimním středisku není žádný problém, ulice jsou prázdné, ubytování turistů je zakázané. Opatření proti šíření covidu-19 tak mají obrovský dopad na příjmy města.

Jen za leden klesl výběr poplatků za ubytování o 98 procent. Zatímco loni v lednu vybral Harrachov na poplatcích přes tři čtvrtě milionu korun, teď to bylo jen necelých 20 tisíc korun. A to i přesto, že radnice byla nucená kvůli výpadku různých příjmů zvýšit od nového roku ubytovací poplatek z 19 na 30 korun.

Na úpravu tratí nikdo nepřispívá

„Samozřejmě, že se to podepisuje na provozních věcech. Z poplatků za ubytování mimo jiné hradíme zimní údržbu a úpravu běžeckých tras. Teď na to peníze chybí, ale ty služby omezit nemůžeme,“ řekl místostarosta Harrachova Tomáš Vašíček. Loni stála zimní údržba ve městě přes dva miliony korun.

„Obávám se, že kvůli současné tuhé zimě to bude letos kolem pěti milionů, které najednou není kde vzít. Jenže i když sem tolik turistů nejezdí, na zimní údržbu kvůli místním rezignovat nemůžeme,“ poukazuje starosta Jaroslav Čech.

O úpravu běžeckých tratí se Harrachov dělí napůl se sousední Rokytnicí. Ročně stojí udržování přes 60 kilometrů tras kolem půl milionu. A letošní zima do Krkonoš na běžky láká spoustu zájemců.

„Máme s Rokytnicí společnou rolbu, ale je v dost havarijním stavu a na novou nemáme. Bohužel, nejsme jako v Bedřichově, kde se o úpravu tratí stará Jizerská obecně prospěšná společnost, které na to přispívá i Liberecký kraj nebo okolní obce. Nám nepřispívá nikdo, přitom hustota běžeckých tratí je u nás také velká,“ podotýká Čech.

Běžkaři mají ale možnost přispět na údržbu běžeckých tratí alespoň dobrovolným zakoupením známky, které Harrachov nabízí návštěvníkům. Zatím se tak vybralo necelých 50 tisíc korun.

Harrachov zdvojnásobil cenu za parkování

Harrachov také přistoupil ke zdražení parkování, které tvoří další příjem města. Cena se zvýšila o sto procent. Za osobní auto teď zaplatí řidiči na centrálním parkovišti 200 Kč na den, za karavan 400 a za autobus 600 korun na den.



Je ale jasné, že kvůli omezením, která kvůli koronaviru platí, ani toto zatím Harrachovu s vylepšením rozpočtu moc nepomůže. I to je jeden z důvodů, proč zatím radnice jede na rozpočtové provizorium. Jen poplatky z ubytování tvoří v rozpočtu deset procent.

„Doufáme, že rozpočet schválíme na konci února. Pokud ale nebudou peníze, nebude v našich silách nic opravovat. Budeme rádi, když zajistíme povinnou spoluúčast k již rozběhnutým dotacím. Možná nás čeká i prodej majetku,“ nastínil druhý místostarosta Petr Dostalík.



V úvahu tak přichází prodej některých bytů nebo pozemků, které ale nejsou určené k zastavění.

Podle vedení města by tak stát měl k turisticky atraktivním střediskům v horách přistupovat při rozdělování peněz jinak.



„Takové lokality by měly mít vlastní kategorii. Z toho by se měly odvíjet příspěvky na běžný provoz i třeba podpora teď v nouzovém stavu. Jenže my máme stejný rozpočet jako stejně velká obec v Polabí, která nemusí odklízet sníh, upravovat běžecké tratě nebo platit odpady i za turisty a majitele apartmánů, kterých je tu v sezoně několikanásobně více než místních. To není v pořádku,“ dodal Vašíček.