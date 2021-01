Střecha paneláku v Harrachově hrozí zřícením, město nemá kam dát obyvatele

Při pohledu zvenku vypadá všechno v pořádku. Přesto jsou teď nájemníci jednoho z panelových domů v Harrachově ve velké nejistotě.

Mansardová střešní nástavba, která se tam postavila v roce 1998, je natolik napadená dřevokaznou houbou, která ničí dřevěné krovy, že hrozí jejich zřícení. Vyplývá to z technického auditu městských budov, který si harrachovská radnice nechala zhotovit. Životnost napadeného dřeva stanovil posudek na nula roků.

Pro nájemníky osmi bytů pod střešní nástavbou to tak znamená, že užívání jejich bytů je ohroženo. „Samozřejmě, že se teď bojíme, aby nám to nespadlo na hlavu. Žijeme tu už přes dvacet let a teď jsme se dozvěděli, že ta střecha je v havarijním stavu. Co bude dál? Mluví se o tom, že bychom se měli vystěhovat, ale kam? Čekáme, s čím přijde město,“ svěřila se jedna z nájemnic Vladimíra Kosinová.

Město nemá obyvatele kam přestěhovat

Že je situace opravdu vážná, potvrzuje i místostarosta Tomáš Vašíček. „Je jasné, že není možné střechu kompletně rekonstruovat v momentě, kdy jsou byty pod ní užívány. Na nosných konstrukcích jsou pověšené sádrokartony, které už přímo zakrývají byty. Problém je, že nemáme kam nájemníky aspoň dočasně vystěhovat. Žádnými volnými byty vhodnými k užívání nedisponujeme,“ sdělil Vašíček.

Druhá věc, se kterou si město neví rady, jsou finance. Jen výměna houbou prožraných dřevěných krovů dělá 6 milionů korun. „Bohužel, Harrachov je tak zadlužený, že už nám nikdo nepůjčí. Peníze na nákladnou rekonstrukci nemáme a je jasné, že z nájemného bychom na ni vybírali tak 15 let,“ přibližuje Vašíček.

Radnice už povolala na místo i statika, který by měl dát stanovisko do 14 dnů. Bezprostřední zřícení střechy podle prvotních průzkumů pravděpodobně nehrozí, musí se ale pravidelně shazovat sníh ze střechy, aby ji zbytečně nezatěžoval.

„Pořád doufáme, že posudek od statika vyjde takový, že tam budeme moci nájemníky nechat. Ale je jasné, že ve stavu, v jakém ta střecha je, nemůže zůstat,“ řekl Vašíček.

Byty chtějí nájemníkům prodat

Problém totiž není jen houbou napadené dřevo, ale i špatně udělaná vzduchotechnika a odvětrávání kanalizace.

„Z nepochopitelného důvodu je tam kanalizace vyvedena do prostoru pod střechu a neústí ven, proto je tam také plno plísní. Stejně tak vzduchotechnika je udělaná takovým způsobem, že je naprosto nefunkční. Všechny výpary zkrátka zůstávají pod tou střechou. Je to pro město ten největší oříšek,“ popsal druhý místostarosta Petr Dostalík.

Podle radnice je tak zatím jedinou variantou, aby se dosud městské byty nájemníkům prodaly do osobního vlastnictví. „Je to asi jediný způsob, jak z toho ven. Ze zákona nemůžeme lidem navýšit nájemné takovým způsobem, aby se z toho střecha opravila. Proto bychom zadali znalecký posudek, který by stanovil cenu těch bytů s ohledem na všechny vady, takže by je mohli lidé získat mnohem levněji, než by byla běžná cena. A bylo by pak na nich jako vlastnících bytů, jak si nastaví fond oprav,“ dodal Vašíček.

Jestli na tento krok nájemníci přistoupí, nebo ne zatím ale není jasné. Obyvatelé paneláku, se kterými MF DNES mluvila, to spíš odmítají. „Je to městský dům, tak ať se stará město. Proč bychom to měli odnášet my? My jsme to nezavinili,“ uvedl jeden z nájemníků, který si nepřál zveřejnit jméno.