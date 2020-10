Přispějte více, žádá Harrachov po hoteliérech. O některých ani nevěděl

Ještě nedávno platilo, že tento poplatek odváděli pouze hosté v hotelech či penzionech. Podle nového usnesení ministerstva financí ale takový poplatek musí být účtován i lidem, kteří jsou ubytovaní v soukromých apartmánech, bytech či v zařízeních pro rodinnou rekreaci.

Dosud byl tento poplatek v Harrachově ve výši 21 korun za jeden den. Teď se sazba zvýšila na 30 korun za osobu a den. Město rovněž provedlo namátkovou kontrolu na internetovém webu booking.com, přes který si turisté často shánějí ubytování. Odhalilo, že řada majitelů apartmánových domů, kteří své byty pronajímají, do městské kasy žádné poplatky za turisty neodvádějí.

„Proto ubytovatele vyzveme, aby se do systému odvodů poplatku přihlásili. Pokud tak neučiní do konce listopadu, předpokládáme razantnější postup. Na druhou stranu zvažujeme možnost, že když se takový ubytovatel do konce listopadu přihlásí, nebudeme po něm vymáhat zpětně sankce za to, že v minulosti poplatky z pobytu neodváděl,“ sdělil místostarosta města Tomáš Vašíček.

Peníze půjdou zpět do rozvoje turismu

Harrachov ke zdražení přistoupil kvůli nelehké finanční situaci, ve které je už delší dobu. Koronavirová krize pak propad příjmů města ještě zhoršila.

„Na poplatcích z turistů měl Harrachov zhruba šest milionů ročně, i když letos v tom bude kvůli covidu velký propad. Nicméně peníze, které takto vybereme, nechceme použít na běžný provoz města, ale půjdou zpět do rozvoje cestovního ruchu,“ sdělil místostarosta Petr Dostalík.

O přerozdělení výtěžku z poplatků se postará Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově.

Harrachov zvýší také daň z nemovitosti

Nepůjde však o jediné zdražení. Zastupitelé odsouhlasili také vyšší daň z nemovitosti. V současné době má Harrachov nejnižší daň z nemovitosti, která je přípustná. Daň za pozemky, stavby a podobně se dosud násobila v Harrachově koeficientem jedna. Nově to bude koeficient dvě. Ten mají i okolní města jako třeba Kořenov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou.

„Zastupitelé zvýšením daně z nemovitosti reagují na zadlužení města a rozpočtová opatření minulých let, kdy tu byl například svoz odpadu pro občany zdarma, což stálo město deset milionů za pět let,“ uvedl Dostalík. Bezplatný svoz odpadů zrušil Harrachov v létě.

Další opatření ke snížení špatné finanční situace města je plánované navýšení nájemného v městských bytech. V průměru totiž nájemníci v obecních bytech v Harrachově platí zhruba 25 korun na metr čtvereční. U některých bytů už proto město zavedlo sazbu 31 korun na metr čtvereční, ale pořád to není konečné číslo.

„Při jednání Mikroregionu Tanvaldsko jsem se zajímal o nájemné v okolních obcích. Všechny, kromě obce Josefův Důl, mají o padesát až sto procent vyšší nájemné než u nás,“ dodal starosta Jaroslav Čech.