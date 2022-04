Liberec čeká už rok na projekt opravy bazénu, ateliér jej stále nedodal

„Jsou tam stále střety mezi projektantem a supervizorem, kterého jsme si kvůli tomu najali. Supervizor dohlíží na to, aby byl projekt v takovém stavu, abychom mohli vypsat soutěž na rekonstrukci. Ale pořád tam dochází k názorovým střetům s projektantem,“ přiblížil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Projektovou dokumentaci zpracovává Ateliér 11 z Hradce Králové. Už při jeho výběru panovaly obavy. Radnice původně počítala s tím, že za zhotovení dokumentace zaplatí okolo 30 milionů korun. Ateliér 11 ale nabídl zpracování za 6,5 milionů.

Město si proto nechalo udělat dva odborné posudky, zda je možné za takto nízkou cenu odevzdat projekt včas a kvalitně. Posudky vyšly pro Ateliér 11 kladně. Přesto Liberec na odevzdání čeká už rok nad původní termín.

„Řešíme to i s externím právníkem. Ve smlouvách jsou různé sankce za nedodržení, a to prodlení je obrovské. Na druhou stranu tam vznikly i nějaké vícepráce, se kterými se nepočítalo, takže teď řešíme, jak dál. Teoreticky by to mohlo skončit u soudu, ale to nikdo nechce,“ zmínil Karban.

Podle něj by potřebná projektová dokumentace měla být hotová do léta. Jestli pak město vypíše hned soutěž na celkovou rekonstrukci bazénu, ale není úplně jasné.

„Bude záležet na postoji vedení města, jestli se soutěž vypíše ještě za tohoto vedení, nebo se to nechá až po volbách. Ale zatím je předčasné říkat, jak to bude,“ řekl Karban.

Rekonstrukce bazénu přitom měla začít letos, měla to být nejvýznamnější investiční akce Liberce. A také nejdražší. Cena se z původně odhadovaných 450 milionů vyšplhala téměř k jedné miliardě. Opozice kvůli tomu stále navrhuje, aby se místo velké rekonstrukce šlo cestou postupných oprav. Zadlužený Liberec nemá podle ní na tak drahou modernizaci peníze.

„Měli jsme teď setkání s odborníky z Českého vysokého učení technického, kteří posuzovali stav bazénu. Podle nich se bez velké rekonstrukce bazén neobejde. Jakékoliv menší opravy jsou jen odsouváním problému,“ oponuje Karban. Město teď na nejnutnější opravy dalo šestnáct milionů korun, aby bazén vydržel v provozu aspoň do konce roku.