Podle posudku by měl Liberec uzavřít bazén, chce ho ale udržet v provozu

Uzavření plaveckého stadionu v Liberci kvůli jeho špatnému stavu doporučili městu autoři posudku z ČVUT ve své předběžné zprávě, úplnou předloží do konce února. Liberec chce přesto bazén dál udržet v provozu do doby, než začne chystaná velká rekonstrukce, což bude nejdřív v příštím roce. Podle provozovatele, městské společnosti Bazén Liberec, to možné je.