Liberecký bazén čeká proměna za 700 milionů, zachová atmosféru lázní

Červená a bílá. Takové barvy budou převládat v městském plaveckém bazénu v Liberci až projde náročnou modernizací. Barevná kombinace přitom není zvolená náhodou. Červená a bílá byly oblíbenými barvami architekta Pavla Švancera, který plavecký bazén v první polovině 80. let minulého století navrhl. A rád je používal i u svých dalších staveb.

„Při rekonstrukci chceme co nejvíc ctít původní Švancerův návrh. Celou budovou by se měla prolínat atmosféra lázní s čistě sportovním provozem. Nechceme z bazénu dělat žádný zábavní vodní park. Sázíme na minimalismus. Naší ambicí je, aby změna v přebudovaném bazénu nebyla nijak extrémní,“ přibližuje Jakub Hlaváč z libereckého ateliéru Union arch.



Architekti proto sáhli opět po drobné červené mozaice, díky které budou mít vybrané stěny oblé tvary, jenž jsou pro zázemí libereckého bazénu typické. Podařilo se i dohledat původního výrobce bílých keramických izolátorů, kterými je část stěn obložená.



„Tehdy je Švancer použil z nouze, protože jiný obkladový materiál tehdy moc nebyl. Díky tomu to ale působí stále nadčasově,“ zmiňuje Hlaváč.



I když architekti slibují zachování původního ducha plaveckého bazénu, návštěvníci se přece jen změn dočkají. Tou největší bude zrušení oddělených šaten, které jsou teď vedle hlavního vchodu.

„Bude jedna velká bezbariérová šatna v dnešním suterénu. Lidé se převléknou v kabince a věci si pak uloží do skříněk. Je to trend běžný i v jiných bazénech. Oddělené šatny budou jen pro sportovní oddíly a školy,“ uvedla Marie Procházková z Kanceláře architektury města Liberce.



Z dnešních dámských šaten vznikne wellness a z pánských fitness. Jediné, co zůstane na svém místě kromě bazénů, je tak restaurace s výhledem na vodní sportoviště.



„Vedle restaurace plánujeme i mokrý bar, kam budou moci lidé přímo z bazénu v plavkách. Dovedou je tam přidané schody z tribuny u hlavního bazénu,“ líčí Hlaváč.



Nového opláštění se dočká plavecký bazén i zvenku, odkud zmizí různé reklamní poutače, které vzhled budovy devalvují. Město odhaduje, že náklady na modernizaci nepůjdou pod 700 milionů korun. Vyměnit se totiž musí i dožilá vzduchotechnika, prasklá vana hlavního bazénu či nevyhovující zasklení.

„Vizualizace jsou velmi hezké, ale bojím se, aby nezůstalo jen u obrázků. Teď jsme na Liberecký kraj převedli zoo a botanickou zahradu, protože na jejich provoz nemáme peníze. A do toho plánujeme rekonstrukci bazénu za víc než 700 milionů. Když s tím přišlo minulé vedení města, snesla se kritika, že to je předražené a dá se to udělat za polovinu. A najednou těch sedm set milionů nevadí?“ ptala se na jednání zastupitelstva jeho členka Zuzana Kocumová (LOL).



Bez rekonstrukce bazén zavře

Vedení města přiznává, že situace není jednoduchá. „Jenže druhá možnost je bazén zavřít. Bez rekonstrukce nemůže být dál v provozu. Technologie jsou v havarijním stavu. O ceně teď nechci spekulovat, všechno to jsou zatím jen odhady,“ řekl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Část nákladů chce město pokrýt z dotace od Národní sportovní agentury, která by činila 300 milionů. Na zbytek by si Liberec musel vzít úvěr.

„Zprvu jsem si také myslel, že by to šlo řešit postupnými opravami, ale není to možné. Buď to budeme jen flikovat, nebo uděláme kvalitní bazén. Peníze, které nás to bude stát, jsou hrozivé, ale je to investice do dalších dvaceti třiceti let,“ řekl radní Petr Židek (ODS).



Podle něj začne přestavba nejdřív příští jaro. Radnice už také uzavřela dohodu s právní kanceláří Řanda Havel Legal, která bude dohlížet na hladký průběh výběrového řízení na zhotovitele stavby.