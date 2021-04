Správce bazénu chce dát Liberci výpověď, kvůli pandemii je bez peněz

Kvůli vládním nařízením je městský plavecký bazén v Liberci zavřený v součtu skoro tři čtvrtě roku. Provozovatel bazénu, Ještědská sportovní společnost, se tak dostal do vážných finančních problémů. Lidé v něm plavat nesmí, ale úpravna vody i další technologie se nemohou odstavit a dál běží.

Náklady v řádech stovek tisíc korun přitom není z čeho platit. Peníze nejsou ani na mzdy, protože kompenzace státu na platy nestačí a po lockdownu navíc příspěvky od státu na mzdy skončí. Bazén si ale neměl na sebe jak vydělat.

Ještědská sportovní se proto obrátila na město, které bazén vlastní. Jenže na pomoci se nedohodla a chce tak podat výpověď z nájmu k poslednímu květnu letošního roku. Podle jednatele Ještědské sportovní Jana Švece není zbytí.



„V situaci, kdy jsme fakticky bez příjmů a chtěli jsme s městem jako vlastníkem areálu řešit úhradu nezbytných režijních nákladů, jsme narazili při jednání s odpovědnými pracovníky na neochotu věc řešit. Zdůvodňovali to tím, že není v současné době pro navrhované řešení politická vůle. Jsme tímto postojem nemile překvapeni, protože vtahovat do smluvního vztahu, kterým je zajišťována funkčnost městského majetku, politiku, považujeme za neadekvátní a krátkozraké. Za této situace je problém setrvat ve smluvním vztahu s městem. Navíc smlouva se všemi dodatky nemohla podchytit situaci, ve které se teď nacházíme, a proto navrhujeme výpověď, pokud nedojde k jiné dohodě,“ stojí v dopise, který Ještědská sportovní zaslala vedení města.

Podle náměstka primátora pro školství, kulturu a sport Ivana Langra (SLK) se výpověď dala čekat. „Je bezpochyby, že se provozovatel nachází v tíživé situaci. My jsme teď na křižovatce, jakým způsobem bude bazén provozovatelný dál, až protiepidemická opatření budou konečně odvolána,“ řekl Langr.



Jednou z variant je, že bazén si bude spravovat samo město, potažmo nově založená městská organizace. Ta by výhledově měla spravovat veškerá sportoviště patřící městu. „Je to model, který úspěšně funguje například v sousedním Jablonci nad Nisou nebo v Brně,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník (SLK).



Problém s bazénem je ovšem ten, že technicky i stavebně už je víceméně dožilý a potřebuje rekonstrukci. Že se ho dosud dařilo udržet v chodu, než musel být kvůli covidu19 uzavřený, je velkou zásluhou právě Ještědské sportovní. „Proto bych preferoval, aby bazén Ještědská sportovní provozovala i nadále, alespoň do doby rekonstrukce. Musíme ale k tomu najít správnou právní formu. Pokud ne, museli bychom bazén provozovat sami,“ upřesňuje Langr.



Náklady na chod bazénu přitom nejsou malé. Roční provoz přijde na 30 milionů korun. Teď město přispívá nájemci a provozovateli lehce přes 14 milionů korun, zbytek si musí vydělat. Navíc je většina technologií uvnitř dožitá. Plánovaná rekonstrukce nebude stát méně než 700 milionů korun. I to je jeden z důvodů, proč se Liberec do správy bazénu zatím tolik nehrne.

„Děláme si teď ekonomické propočty, kolik by nás to stálo a v jakém technickém stavu bazén je. Náklady na provoz a mzdy jsou veliké, bez ohledu na to, jestli se v bazénu budou koupat dva lidi nebo dva tisíce. Bazén musí fungovat z hlediska obsluhy personálu naprosto stejně a to samé se týká energií. Ale děláme všechny kroky, aby bazén do doby nutné rekonstrukce mohl fungovat. Když se nedohodneme na nějakých podmínkách s Ještědskou sportovní, budeme to muset převzít my,“ uvedl ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO). Ročně navštíví plavecký bazén v Liberci kolem 400 tisíc lidí.