Oprava bazénu bude stát méně, Liberec ušetří na přípravách

„Velmi nás to zarazilo, proto jsme si nechali udělat dva odborné posudky, zda za takto nízkou cenu je projektant vůbec schopný požadovanou práci odvést. Z posudků pak vyplynulo, že by se to mělo zvládnout, a že by to nemělo mít vliv na kvalitu odvedené práce. Takže jsme jejich nabídku schválili,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Podle něj druhá z přihlášených firem, společnost CODE z Pardubic, nabídla za projektovou dokumentaci cenu 26 milionů korun. „Rozdíl v cenách je skutečně zarážející. Proto jsme se rozhodli, že najmeme ještě externí specializovanou firmu, která bude práci vítězných projektantů kontrolovat,“ dodal Karban.

I s najmutou kontrolou ale město výrazně ušetří, protože cena za obě služby nedosáhne ani z poloviny toho, co nabízela druhá vítězná firma. „Je ovšem třeba zdůraznit, že externí kontrolu projektantů bychom si objednali i v případě, že by soutěž vyhrál kdokoliv jiný s vyšší cenou. Projekt modernizace bazénu je velmi náročný, takže je v zájmu města, aby vše probíhalo bez chyby a nechtěných překvapení,“ uvedl radní Petr Židek (ODS).

Rekonstrukce bazénu potrvá rok a půl

Například Liberecký kraj se teď potýká s problémem podnikatelského inkubátoru, který se kvůli údajně špatné práci projektantů prodražil o 43 milionů korun.

Liberec se zase před lety potýkal s podobným problémem u přestavby budovy lázní na Oblastní galerii, kde se v projektu zapomnělo na vybavení interiéru, což pak původně stanovenou cenu zvýšilo o 33 milionů.

„Doufám, že k něčemu podobnému tady nedojde. Atelier 11 z Hradce Králové už projektoval krytý bazén v Mladé Boleslavi za 250 milionů, potom městský bazén ve Svitavách za 196 milionů nebo v Nymburku za 248 milionů. Takže je patrné, že s podobnými projekty už mají zkušenosti. Navíc Atelier 11 spolupracoval už s předchozím vedením města na přípravě modernizace bazénu, takže je s celou situací dobře obeznámen,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Rekonstrukce bazénu potrvá 18 měsíců, práce mají začít příští rok. Vyměnit se musí dožilé technologie, opravit zatékající střecha, předělat šatny. Po dobu rekonstrukce by měla zůstat pro školní výuku plavání otevřená přístavba s 25 metrovým bazénem.