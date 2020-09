Likvidace kultury, říkají provozovatelé klubů o nových omezeních

Jak se zákaz pořádání vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí dotkne provozovatelů hudeních klubů? Zcela zásadně. „Vzhledem k předchozím nařízením jsme museli zrušit 90 procent koncertů, přičemž se jednalo o zahraniční interprety, pro které je poměrně komplikované se do České republiky dostat. Dosud nezrušené hudební akce jsou přesunuty na říjen a listopad. Vzhledem k tomu, že se do té doby může situace změnit, zatím vyčkáváme a jsme připraveni na cokoliv,“ říká Zuzana Kolouchová z MeetFactory.



„Příští týden chystáme zahájení výstav v obou galeriích. Co bude možné – proslovy kurátorů, performance – přesuneme do venkovních prostor. To se týká i dalších plánovaných akcí. Pokud jde o divadelní představení, zde se nic nemění: každý návštěvník má své vlastní místo k sezení,“ dodává.



Takto současnou situaci vnímají provozovatelé klubu Radost FX: „V současné době je pro nás největším problémem omezení otevírací doby. Omezení sezení už naše utrpení nezmění – kapacitu máme dostatečnou. Lidi jsou vystrašení z mediální masáže a stejně nechodí. Nyní nemůžeme nic plánovat a ani počítat se zisky z podzimních měsíců, které by nám pokryly ztráty z jara. Další kroky budeme zvažovat a teď ani nevíme, na koho se obrátit, pokud bychom chtěli kompenzovat ztráty. Je to likvidace kultury,“ soudí Matyáš Sichrovský z klubu Radost FX.



Skepticky se na současnou situaci a vládní opatření dívá i Jaromír Telenský z Lucerna Music Baru. „Hlavní hygienička v sobotním rozhovoru prohlásila, že z kulturních akcí, jako jsou koncerty nebo divadla, zdroje nákazy prakticky nejsou. Čtyři dny na to přijde drakonický zásah a zruší se akce na stání, což zásadně postihne celou klubovou scénu v zemi.



Tohle rozhodně není konzistentní přístup a je otázkou, zda pro toto rozhodnutí jsou nějaká validní data, či je to jen další narychlo upečené opatření. My se samozřejmě, jako už poněkolikáté v tomto roce, přizpůsobíme vládním nařízením a uzpůsobíme uspořádání klubu tak, aby každý návštěvník měl své místo na sezení.“

Šimon Blaschko, manažer klubu Rock Café, je toho názoru, že nová opatření nic neřeší a jsou jen dalším zásahem do již zdecimované kultury, která v současné situaci než pomoci státu a samospráv přežije jen těžko.



„I my se budeme muset přizpůsobit a změnit rozložení jednotlivých částí klubu. Zároveň ale už od přelomu srpna a září sledujeme pokles návštěvnosti z důvodu vyvolaného strachu z viru a pobytu v klubech, proto si myslíme, že tato nová opatření v podstatě nic neřeší. Aktuálně se snažíme komunikovat s již potvrzenými interprety a připravit koncerty alespoň pro omezený počet návštěvníků s místem k sezení.“