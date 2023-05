Jsme v minovém poli, tušil jsem požár, na který nemám hasičák, říká Landa

Letos 4. listopadu oslaví Daniel Landa 55. narozeniny a právě v tento den odehraje koncert v pražské O2 areně. Už se prý velmi těší, ale ještě než jsme se dostali k hudbě, byla řeč o Landově nové vášni, která ho momentálně zaměstnává, těší i nabíjí – létání.

Létání mi zapadá do vašich adrenalinových akcí typu rallye nebo potápění se žraloky.

K potápění na jeden nádech bych se rád vrátil, to je mimořádně meditační disciplína. Co se týče závodění v autech, když si shrnu finanční prostředky, energii a čas, vychází mi z toho něco, čemu už se nechci věnovat. Po létání jsem vždycky pošilhával, a zatímco při rallye mi připadá, jako když mám oblečené auto, létání je fantastické v tom, že máte křídla. Není to žádný tryskáč, létá rychlostí 200 kilometrů v hodině, a když sedím v kokpitu, mám pocit, že jsem ten stroj. Je to opravdu fantastický pocit, pomáhá to nadhledu. Člověk je nahoře, všechno dole včetně problémů se zdá tak malé... Kroužil jsem si nedávno kolem Landštejna, nad Slavonicemi, pak jsem dosedl naprosto vyčištěný, uklidněný.