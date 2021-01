VIDEO: Daniel Landa přišel s protestsongem Blanický manifest

Blanický Manifest byla původně protestní petice proti déle trvajícímu odebírání občanských svobod vyhlášená 6. 7. 2020 na Vyšehradě. Ze stejné emoce se následně zrodila stejnojmenná píseň a videoklip, v němž kromě autora hudby a textu Daniela Landy účinkuje dalších pět frontmanů známých kapel. Konkrétně je to František Černý z Čechomoru, Josef Vojtek ze skupiny Kabát, Roman „Izzy“ Izaiáš z Dogy a Protheus z kapely Dymytry.

„Je třeba, aby se lidé dozvěděli, že se děje něco mimořádně nebezpečného a teď nemám na mysli infekční choroby. Dostáváme se totiž do nové úrovně vztahu občana a státu. Občan je v rámci nových nařízení a nového pojetí bezpečnosti zbaven vlastního úsudku a stává se vůči likvidačním rozhodováním úředníků zcela bezbranný. Píseň probouzí ke svobodě a vyzývá občany k přebrání zodpovědnosti,“ říká Daniel Landa.

„Měli bychom se všichni vzpamatovat a konečně si uvědomit, že pouhým přihlížením a akceptací některých nelogických nařízení přicházíme o svobodu.

Už to bude skoro rok, co nám vláda direktivně přikazuje, jak máme žít. Sakra – to jsme fakt dopustili? Úředníci živení z našich peněz nám pod hrozbou diktují, co smíme a co nesmíme. Současně tiše přihlížíme, jak se likvidují životy našich sousedů, příbuzných i vlastních rodin. Pokud se národ včas neprobudí, může se stát, že už bude pozdě a svoboda se stane už jen pojmem, který nedokážeme a nebudeme moci naplnit,“ dodává Roman Izaiáš.