„Nářez jako prase“. Daniel Landa se chystá příští rok ztéci O2 arenu

„Za poslední roky mám hluboko uvnitř pořádně nabito a ten večer to vypustím ze řetězu! Bude to intenzivní, hluboký, strhující, hlasitý a divoký. Prostě nářez jako prase!“ vzkazuje Landa, jehož bude doprovázat kapela rozšířená na dvacet hudebníků zazní i nástroje symfonického orchestru. Jedinečná by měla být i scéna, jejímž úkolem je podtrhnout a znásobit dávku emocí a energie.

Daniel Landa je jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Poutal na sebe pozornost už v dobách, kdy zpíval v kapele Orlík a s odchodem na sólovou dráhu se počet jeho příznivců ještě rozmnožil. Vydal alba jako Chcíply dobrý víly, Pozdrav z fronty, 9mm argumentů, Neofolk a další.

Napsal muzikály Krysař nebo Tajemství, hrál ve filmech Kvaska, Copak je to za vojáka..., Proč?, Černí baroni a v seriálech Třetí patro nebo České století, kde ztvárnil Emaunela Moravce.

Vstupenky na jeho koncert jsou v prodeji v oficiálních prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal.