VIDEO: V silvestrovské scénce Novy zkusí Jiřina Bohdalová vyhrát peníze

„Když jsme si řekli, že letos bychom rádi natáčeli s Jiřinou Bohdalovou jako s plnohodnotnou účinkující, znělo to jako sci-fi. Bylo nám jasné, že aby to klaplo, musíme ji něčím hodně zaujmout, že ji to musí hodně bavit,“ přibližuje jeden z moderátorů Aleš Háma.

Kolega Ondřej Sokol doplňuje: „Napsal jsem Jiřině Bohdalové stand-up přímo na tělo, který jsme jí představili. A trnuli jsme. Nejprve neřekla nic. Po chvíli naštěstí dodala, že nám fandí a že si scénku sama přepsala, aby byla opravdu vtipná.“ Ukázku s Bohdalovou najdete na videu.