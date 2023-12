GLOSA: Silvestr v televizi povolal úderníky zábavy všedního dne

Jedinou iluzi běžného večera s porcí aktuálních zpráv poskytla Prima; za to zaslouží bod navíc, protože Nova a ČT se tradičně předháněly v celoročním sběru přešlapů a přebreptů reportérů i politiků. Co kdyby se nedejbůh opravdu něco důležitého stalo? Ufoni nebo tornádo, muselo by to počkat do rána.