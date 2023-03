Vždy mě fascinoval talent vzepřít se nespravedlnosti, říká režisér Petr Václav

Kolik stál váš film Il Boemo?

Něco přes pět milionů eur. Natáčelo se v Itálii, jedná se o dobový film, takže se to samozřejmě promítlo do nákladů. Když to srovnáte s běžnými rozpočty dalších evropských filmů, je to střední rozpočet. Myslím, že náš film vypadá dráž, než co skutečně stál. Museli jsme se hodně snažit, abychom za ty peníze dokázali vytvořit přesvědčivou iluzi osmnáctého století. Takový film by klidně mohl stát jednou tolik. Věděl bych, kam ty peníze dát, a přitom bych nerozhazoval.

K hranému filmu jsem došel až později, když jsem pochopil, že mě v dokumentu svazuje to, že nemohu mluvit o těch nejintimnějších věcech, protože mám zodpovědnost za skutečné postavy.