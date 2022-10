Životopis Il Boemo se cení, ale na Oscarech s ním soupeří silní tvůrci

Film režiséra a scenáristy Petra Václava Il Boemo, který do kin vstoupí 20. října, bývá občas srovnáván s Formanovým Amadeem. Tudíž se pro něj nabízí charakteristika „respektábl“, jíž právě Miloš Forman pojmenovával snímky úctyhodné, řemeslně zdatné, pohledné, avšak neprovokující a nepřekvapivé.

Na druhé straně americké Oscary, na rozdíl třeba od evropských festivalů včetně San Sebastiánu, odkud Il Boemo odjel bez ceny, mívají spíše sklon k oceňování klasiky než uměleckých výbojů. Na každý pád se Il Boemo, jejž do oscarové bitvy vyslala Česká filmová a televizní akademie, v listopadu vypraví na zámořskou prezentaci.

Načež 21. prosince pak americká filmová akademie vyhlásí užší výběr patnácti titulů v kategorii mezinárodních, tedy neanglicky mluvených děl, z nichž v následné volbě vzejde pětice nominovaných a posléze i vítěz Oscarů.

Silná konkurence

Předvánoční naděje poskytuje českému zástupci server GoldDerby, který se na oscarové sázky specializuje. Zařadil totiž Václavův historický portrét slavného rodáka působícího v Itálii do předpokládaného pole hlavních favoritů. Tam ovšem čeká silná konkurence.

V prvé řadě mexický Bardo, líčící nesnadný návrat umělce ceněného ve Spojených státech do rodné země. Natočil jej originální tvůrce Alejandro González Iňárritu, který už několik Oscarů právem získal.

Známé jméno i zkušenost cizince v Hollywoodu zosobňuje také Jerzy Skolimowski, který reprezentuje rodné Polsko s alegorickou bajkou EO, u nás překládanou jako Íá. Sleduje totiž putování roztomilého oslíka, které začíná v polském cirkusu a končí na italských jatkách.

Do světoznámé režisérské sestavy zapadá ještě jihokorejský filmař Park Chan-wook, který do bitvy přináší netypický tvar, romantický krimithriller Podezřelá, který se často porovnává s Hitchcockovým legendárním dílem Vertigo.

Ostatní předpokládaní kandidáti oscarové patnáctky mají na své straně zase jiné předběžné body. Tak třeba španělský titul Alcarras, dramatický úděl katalánské rodiny, jíž hrozí vystěhování z broskvového sadu, vyhrál na Berlinale hlavní cenu Zlatý medvěd. Kromě toho jej natočila žena, Carla Simónová, a režisérkám současná kinematografická diplomacie přeje.

Alžírský příběh Naši bratři, který se zabývá smrtí mladíka při studentských protestech, zase může rezonovat v Americe tak přetřásaným tématem policejního násilí.

Žánrově nejblíže českému snímku Il Boemo stojí rakouský Korzet, jenž obnovuje legendu císařovny Alžběty Bavorské zvané Sissi, tentokrát v podání Vicky Kriepsové, která si z canneské sekce Un certain regard odvezla cenu za nejlepší herecký výkon.

Belgický titul Blízko, sledující vztah dvou dospívajících chlapců, dostal v Cannes dokonce Velkou cenu pro režiséra Lukase Dhonta. Finský příspěvek Holčičí film pozoruje milostné objevování pro změnu v trojici středoškolaček.

K módním látkám patří rovněž migrace, což mluví ve prospěch francouzského díla Saint Omer, studujícího vztah matek a dcer na příkladu dvou žen afrického původu s rozdílným sociálním zázemím. Režisérka Alice Diopová si za svůj debut na festivalu v Benátkách vysloužila cenu Lev budoucnosti i Velkou cenu poroty.

Na německé straně zase stojí proslulá předloha, neboť oscarové soutěžní pole doplňuje moderní přepis válečného románu Na západní frontě klid. Italská Nostalgie mapuje stíny minulosti, které provázejí hrdinu, jenž se po čtyřiceti letech vrátil do rodné Neapole, a švédský Chlapec z nebe otevírá téma islámu na půdě káhirské univerzity.

Mimo Evropu GoldDerby tipuje třeba kanadský unikát, animovaný dokument Eternal Spring, který vychází ze skutečné události, kdy se několika statečným podařilo nabourat do signálu čínské státní televize a přes půl hodiny před nevěřícnými zraky diváků bořit letitou režimní propagandu.

Ovšem pokud jde o reálné pozadí námětu i sílu jeho zpracování, ve výběru sotva bude chybět ukrajinský Klondike, který byl k vidění i na karlovarském festivalu. Jejich dům na Donbasu poničí v roce 2014 ruská střela, její muž se kloní k separatistům, její bratr naopak hájí Ukrajinu a ona sama chce hlavně v bezpečí porodit své dítě. Finále, kdy proti sobě se zbraněmi stojí členové jedné rodiny, sotva nechá někoho chladným, včetně oscarových porotců. Nadto i Klondike natočila žena, Maryna Horbačová, která má za režii cenu z festivalu Sundance; další body navíc.

Nicméně mezinárodní oscarové pole obnáší vždy kolem devadesáti položek, takže do popředí se mohou prodat i nečekaní hráči, za něž GoldDerby považuje třeba příspěvky z Gruzie, Guatemaly, Venezuely, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska či Řecka.

Prorazit by prý mohly též islandské Krásné bytosti, známé i z českých kin, íránská Třetí světová válka nebo slovenská Oběť, spojující romskou a ukrajinskou otázku.

Nutno ovšem dodat, že v řadě přihlášených děl se dávno nedá mluvit o čistě národním příspěvku. Ostatně Il Boemo je příkladem koprodukční éry: k jeho vzniku se spojily Česko, Slovensko a Itálie, kde se také z velké části natáčelo, a vzhledem k četným pěveckým partům má široké mezinárodní obsazení.

Oscarové nominace v lednu, vítězové v březnu

Současně však objevuje světu jak Myslivečkovu hudbu, tak vrcholné muzikanty souboru Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Čili i kdyby neuspěl v Oscarech, které vyhlašují nominace 24. ledna a vítěze 12. března 2023, může Il Boemo plnit úlohu důstojného vyslance české kultury na jiných frontách. A mezitím plnit kina, což vzhledem k vysokým nákladům dobové podívané bude potřebovat.

Koneckonců 95. Oscary si v mezinárodní kategorii už zápis do kronik pořídily. Poprvé se jich účastní Uganda, naopak příslušná ruská komise vedená Pavlem Čuchrajem nejprve účast potvrdila, pár dní poté však oznámila, že letos žádný ruský film do soutěže nevyšle. Načež Čuchraj prohlásil, že to s ním nikdo nekonzultoval, a vzápětí na protest z funkce odstoupil.

Naplnila se tak dřívější úvaha Nikity Michalkova, jenž v narážce na postoj Spojených států vůči ruské invazi na Ukrajinu prohlásil: „Podle mého soudu vybírat film, jenž by reprezentoval Rusko na půdě téže země, která přitom dnes existenci Ruska v podstatě popírá, by bylo prostě k ničemu.“