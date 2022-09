V Číně by Jana Žižku mohli cenzurovat, říká Petr Jákl o svém novém filmu

Filmem o slavném českém vojevůdci by se rád Jákl přiblížil svým oblíbeným snímkům Statečné srdce nebo Poslední samuraj.

„Žižkou chci mimo jiné i propagovat Českou republiku v zahraničí. Jsem velký vlastenec a jsem pyšný na to, že tu žiju. Udělat film právě jako Statečné srdce, ale o českém hrdinovi a české historii, bylo mým snem,“ prozrazuje.

Že film v souvislosti s válkou na Ukrajině nabývá nového rozměru Petr Jákl vnímá jako pozitivum. „Když člověk vidí nespravedlnost, je potřeba pomoct. I o tom Jan Žižka je. Jsem proti bojům a válkám. Je mi to silně nepříjemné a nechápu, jak lidé dokážou dojít, až do krajní situace, kdy k válce dojde. Mám rád českou povahu, která se dokáže většinou domluvit. Nemáme tu horkou hlavu jako některé národy,“ komentuje.

Krizové situace mají podle Petra Jákla jedinou kladnou stránku – lidé si začnou více pomáhat a uvědomí si, jak dobře se ve skutečností mají.

Na otázku, zdali by sám byl v krajní situaci připraven jít do boje, odpovídá: „Nenechám se lehce vytočit, ale když se už něco stane, jsem ochoten udělat cokoliv, co by situaci změnilo. A i to je podle mě česká nátura… Mnohokrát jsem se dostal v životě do situací, kdy jsem musel judo použít. Takže jsem asi poměrně dobře připraven.“

V aktivních zálohách Petr Jákl není. „Nevím, jestli by mě vzali. Je ale skvělé, když se někdo přihlásí. Celý život jsem se pohyboval okolo lidí, kteří jsou v armádě nebo u policie a na některých filmech jsem měl vojenský výcvik a svým způsobem mě to bavilo,“ dodává.

Natočit film o Žižkově zrodu a o době, kdy byl ještě žoldák, Petra Jákla lákalo, protože šlo o období, které veřejnost tak podrobně nezná. Ani o ní není fakticky tolik známo. „Znali jsme ho především jako vojevůdce, udělaného člověka, mě ale zajímalo, jak se tam dostal,“ vysvětluje.

Petr Jákl a Michael Caine debatují na karlovarské terase o filmu Jan Žižka (22. srpna 2021).

Filmy jako Jan Žižka jsou podle Jákla pro americká studia rizikové, neboť o ně třeba v dnešní době není takový zájem jako o filmy se superhrdiny. „Jsou totiž velice nákladné a oni nemohou vědět, jestli se jim vyplatí. Navíc v USA se o ten evropský středověk tolik nezajímají. Oni se zajímají o svou historii,“ komentuje.

Kromě USA bude Jan Žižka uveden také v Německu nebo Anglii. „Prodaný je prakticky do celého světa. Třeba Indii jsme ale vynechali. Indie nekupuje takové filmy. Vytváří si své a jen sem tam se tam něco dostane,“ uvádí. Ve hře je také uvedení filmu v Japonsku nebo Číně. Právě v Číně by však mohl být cenzurován. „Řešíme teď, jak přesně by taková cenzura mohla vypadat. Tím, že je to i o boji za svobodu, tak se jim to v něčem nemusí líbit. Víc ale nevím,“ uvádí.

Režisérsky si chce Petr Jákl v tuto chvíli odpočinout, jako producent však plánuje pracovat nadále. „Dokončuju film s Morganem Freemanem. Hotový je film s Piercem Brosnanem. Teď v září začnu točit s jedním opravdu áčkovým hercem v Austrálii, ale ještě nemohu prozradit víc,“ říká.

V budoucnu by Petr Jákl rád natočil film o své životní vášni – judu. „Film o judu by byl úžasný, ale je těžké udělat snímek o takovém sportu a dostatečně přenést pocity sportovce na diváka. Příběh musí být tak zajímavý, aby to divák přijal.

