Štve mě, když někdo sexualizuje manželství pro všechny, říká Jan Hřebejk

Empatie většinové společnosti se musí posouvat vstříc k menšinám. A kde se to neděje, tam se blbě žije, říká režisér v rozhovoru pro pořad Rozstřel.

Pozadí událostí Česká televize uvádí jako komediální krimisérii. O vyšetřování vraždy v ní opravdu jde, příběh se však zdaleka netočí jen okolo postupu kriminalistů. Scénář Petra Jarchovského a Michala Sýkory dál rozvíjí motivy sourozenců společně se ocitajících v manželské krizi, dále třeba děkanky filozofické fakulty, jež se rozhodne na škole nastolit nové mravní pořádky nebo kriminalistky, která se svou partnerkou čeká dalšího potomka a v práci musí usilovat o respekt a uznání kolegů.

„Manželství pro všechny je teď pro mě trochu téma. Štve mě, když ho někdo sexualizuje. V žádným manželství přece sex, minimálně časově, nehraje nejvíc určující roli,“ míní režisér. „Ukázat jsem se to snažil i v Pozadí událostí. Postava Marthy Issové, policistka, která vychovává se svou partnerkou dceru tam opravdu tam neřeší, jak si to večer udělají, ale kdo vyzvedne holku ze školky a kdo bude vařit... Přesně to, co všichni řešíme normálně,“ vysvětluje. Režisér upozorňuje, že když jde o obdobná témata, často se ukazují jen extrémy nebo nejabsurdnější výjevy. Třeba jako v případě pražského pochodu za hrdost Prague Pride. „Nejvíce kolují ty nejabsurdnější věci. Fotky pánů převlečených za pejsky,u kterých je napsáno, že to jsou ti, kteří chtějí manželství pro všechny,“ popisuje.

Už ve studentském filmu Jana Hřebejka z roku 1988 zazněla věta: „Dneska je nenormální, když je někdo úplně normální.“ A režisér tuto myšlenku dál rozvíjí: „Vždycky se o něčem nemluvilo nebo byly některé věci tabu… Když se pak dostanou do společenské debaty, vypadá to, že se svět zbláznil, ale my si to jen někdy absurdizujeme sami.“ Jako příklad uvádí: „... za komunistů se tu taky nemluvilo o tom, kolik je lidí na vozíku nebo hendikepovaných. A tak po revoluci měli najednou někteří pocit, že tu máme invazi vozíčkářů a lidí s bílou holí. Najednou kvůli nevidomým začaly cvakat semafory a všichni se bouřili. Dnes je to samozřejmé.“

Řešením je podle Hřebejka empatie a míra. „Třeba černí tvůrci, jestli to tak můžu říct, se na Oscarech ohradili, že jich tam není tolik zastoupeno, protože se asi nepodíleli na velkých studiových filmech… Je to prostě o hledání smíru. V uměleckých věcech je to hodně citlivé . Ať už klidně Othella nehrají běloši, když je v USA spousta výborných černých herců. To dá rozum. Někdy je to ale hraniční. Třeba v Pozadí událostí u Marthy Issové, která není lesba a hraje lesbu. A třeba i nám za čas někdo bude říkat, ať lesby hrají lesby. Mně to ale přijde absurdní, když herec hraje vraha, tak taky není vrah... Nicméně, vždy jde o určitý typ ohleduplnosti a respektu, kterého se má etnické menšině, sexuální menšině nebo třeba uprchlíkům dostávat.“

Kromě zmiňované Marthy Issové si ve čtyřdílné minisérii zahrál ještě Jiří Havelka, Petra Hřebíčková, Jitka Čvančarová, Tomáš Bambušek nebo Petr Vančura. Česká televize první díl uvede v neděli večer. K humoru v seriálu Hřebejk ještě dodává: „Je to satira, ale není to parodie.“

Brzy mohla mít premiéru i Hřebejkova nová minisérie Víťaz, kterou měla nabídnout HBO. V tuto chvíli však není jasné, co s ní bude a kdo ji nakonec uvede, jelikož vedení společnosti už v červenci oznámilo, že mimo upravení nabídky zastavuje také původní produkci ve většině evropských zemí.

A dobře budoucnost v tuto chvíli nevypadá ani pro projekt inspirovaný knihami o kauzách Davida Ratha a exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. „Je to z právních důvodů. Že by nás prý některé postavy mohly žalovat. Lekla se toho Česká televize i Nova. V podstatě jsem v zoufalé situaci.. Bavil jsem se s Petrem Ostrouchovem (hudebník a advokát, pozn. red), který říkal, že ale není tak jednoduché, aby někdo zastavil projekt, protože ho poškozuje... Tak nevím. Ani se o tom s námi nechtějí bavit, abychom měli šanci zjistit, co je potřeba změnit.“