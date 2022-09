Čekání, že se příběh rozběhne, je stále delší, píší Slováci o filmovém Žižkovi

Film je tak sérií soubojů a přechodových scén, jež často nemají čím upoutat, pokračuje Sme.

„Zpočátku to všechno vypadá slibně, ale čekání na to, kdy se rozběhne příběh, který by diváka popadl a povolil sevření až při závěrečných titulcích, je stále delší. Vyprávění je rozdrobené, nevytváří silnou trojici linií (sociálně-politická, romantická, bojová), které by se rafinovaně propojovaly a přirozeně vyústily ve velké finále,“ uvedl deník.

Podle listu Jákl nezapře svou zkušenost kaskadéra, jenomže jeho ambicí je vyprávět i příběh vztahu mezi únoscem Žižkou a unesenou Kateřinou na pozadí složitých mocenských peripetií.

„A to se bohužel nedaří. Ani romantická, ani politická linie nejsou vykresleny tak, aby si přirozeně vyžádaly pozornost,“ napsal. Dodal, že Jákl film postavil na českém národním hrdinovi Janu Žižkovi, který nikdy neprohrál, ale ve skutečnosti je hybatelem děje žena.

Deník v recenzi snímku také napsal, že Jan Žižka je nepochybně nevšedním projektem. Dodal, že je ovšem možné, že příběh jeho vzniku by byl podmanivější než samotný příběh filmu.