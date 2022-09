Kariéru jí zastavilo zranění. Stala se pornoherečkou, teď o ní vzniká film

Natálie Císařovská natáčí drama Její tělo, inspirované životem skokanky do vody Andrey Absolonové, která se po zranění páteře a nuceném konci sportovní kariéry stala světoznámou pornoherečkou.

Do hlavní role obsadila slovenskou herečku Natálii Germani, Absolonové sestru si zahraje Denisa Barešová, její rodiče Zuzana Mauréry a Martin Finger, trenérku pak Zuzana Stivínová. Cyril Dobrý se ve filmu představí jako fotograf.

„Drama inspirované skutečným životem skokanky do vody, která se po zranění páteře stala světoznámou pornoherečkou a zemřela v pouhých sedmadvaceti letech, by mohlo lákat k senzacechtivému zpracování. Nás však zajímá něco jiného. Společně se scenáristkou Anetou Honzkovou ukazujeme subtilně a střídmě vyprávěný příběh ženy a jejího těla. Jaký vliv mají její rozhodnutí na ni samotnou a také na vztahy s jejími blízkými,“ vysvětluje režisérka Císařovská.

Autorky filmu spolupracují s vrcholovými světovými sportovkyněmi Elenou Wassenovou a Pauline Pfeifovou z Německa, které dublují herečky při skocích z desetimetrové věže. Natália Germani a Denisa Barešová prošly sportovním tréninkem včetně trampolín a skoků do vody. Jelikož se část příběhu odehrává v prostředí filmů pro dospělé, oslovila režisérka autentické pornoherce, ve filmu se objeví například bývalý pornoproducent Oldřich Widman nebo herečka Tara White.

Tvůrci prý nechtěli z Andrey udělat pasivní oběť, ale naopak aktivní hrdinku, která se svým tělem manipuluje vědomě.

„Abychom jí možná ne vždy rozuměli, ale aby nás fascinovala a zajímala. Andrea je ambiciózní, chce být v centru pozornosti, chce být hvězdou a udělá pro to cokoliv. Může za to její povaha, nebo jsou vlastně na vině lidé, kteří ji vychovávali?“ ptá se režisérka. „V každém případě Andrea ničeho nelituje, žije naplno, nepovažuje se za oběť osudu… Andrein příběh by měl vést k zamyšlení, jak se svým tělem nakládáme, jak mu nasloucháme, zda ho skutečně vlastníme a je to jen objekt či nástroj,“ dodává Císařovská.

Snímek Její tělo vzniká v česko-slovenské koprodukci. Natáčí se od poloviny srpna do druhé poloviny září. Premiéra je plánována na rok 2023.

Příběh Andrey Absolonové zde: