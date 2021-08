Miloš Forman byl strašně rovný člověk, vzpomíná režisérka Buzková

Jejím druhým domovem je už třicet let Francie. V touze po svobodné tvorbě opustila komunistické Československo záhy po ukončení FAMU. Režii dokumentu vystudovala na univerzitě v New Yorku. Pracovala s Milošem Formanem a dalšími velkými režiséry. Na kontě má oceněné dokumentární filmy, pouští se do těžkých témat odkrývajících pro lidstvo klíčové křivdy a osudy, portrétuje složité osobnosti. | foto: archiv Jarmily Buzkové