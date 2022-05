Ve skutečnosti dopadl F. L. Věk špatně, o vše přišel, říká strážce jeho odkazu

Kdysi si v Dobrušce založil „vlastní“ filmový festival. A to jen kvůli tomu, že má rád české filmy. Pavel Štěpán, vedoucí Společenského centra v Dobrušce, je i fotograf, loutkář a herec. Spravuje také odkaz obrozence F. V. Heka, literáta, hudebníka a skladatele, jemuž dal nesmrtelnost Alois Jirásek ve svém románu F. L. Věk. „Hek byl i bohatým obchodníkem, to mám co dohánět,“ směje se Pavel Štěpán mé poznámce, že je v Dobrušce zřejmě běžné zvládat několik povolání najednou.