Hlavní roli nedostaneš. Zase. Karla Effu provázela smůla celý život

Vyrůstal v hornickém kraji Březových Hor u Příbrami. Měl tatínka, maminku a několik sourozenců. Chodil do tamější školy, odpoledne běhal s kamarády venku. Prostě idylka. Jen mu vrtalo hlavou, proč za ním občas jezdí jedna milá paní, která ho vždycky hladí po vlasech a vozí mu dárky. Nakonec si na ni zvykl, nijak to neřešil. Děti už jsou takové. Vše se změnilo ve chvíli, kdy mu oznámila, že je jeho skutečnou maminkou a že se s ní odstěhuje do Prahy.

Režiséři si dvakrát rozmysleli, než mu cokoli vytkli. Sebemenší kritiku totiž bral smrtelně vážně a poté vždy vrhal dojemné pohledy zpráskaného psa.