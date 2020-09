Janžurová převzala Kristiána, Lasica dostal cenu Febiofestu na dálku

Původně se měl 27. ročník putovního filmového festivalu konat tradičně v březnu, tehdy jej však zastavil nástup koronaviru. I nyní se přehlídka musí podřídit přísným pravidlům, počínaje rouškami v multikině Slovanský dům a konče doprovodným programem, který se koná v pražské zahradě Savarin.

Tam se také promítnou tři filmy nedávno zesnulého Jiřího Menzela. Úvodní film festivalu zase připomněl posmrtně jinou osobnost, zpěváka Karla Gotta. Dokument Karel se do kin teprve chystá.

Na poslední chvíli se měnilo složení porot. O vítězi hlavní soutěže rozhodují režiséři Slávek Horák a Beata Parkanová, doplnila je herečka Anna Polívková, jež nahradila původně ohlášeného Jiřího Mádla, jenž musel svou účast z pracovních důvodů zrušit.

Novou soutěž komedií posoudí porota složená z třiatřiceti vybraných filmových fanoušků. Její čestnou předsedkyní se místo nemocné Kláry Melíšková stala herečka Dana Morávková.

Pražský prolog festivalu potrvá do 25. září, čestný prezident akce Fero Fenič však v úvodním projevu nevyloučil, že může kvůli pandemii skončit dříve. Do krajů se část programu přesune od 22. září do 8. října. Reportáž ze slavnostního zahájení najdete na videu.