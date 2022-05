Bez urážky! Štěpán Kozub zkusí v prosinci dobýt O2 arenu jen se stand-upem

Kozub dosud vyprodal jedenáct zastávek po větších městech, svůj stand-up postupně během jara předvedl v Ostravě, Plzni, Praze či Olomouci.

„Bylo to málo? Ještě přidám! Vyslyšel jsem tužby mých fanoušků i těch, kteří by mě nejraději vypnuli, a podle svého celoživotního motta jsem se rozhodl ‚ještě přidat‘. Příští stand-up show tedy na základě nátlaku a veřejné poptávky zavítá do skromných prostor pražské O2 areny, a já se těším na další posouvání všech svých i vašich hranic,“ vzkázal herec.

Štěpán Kozub patří mezi nejvýraznější herce poslední doby. Jeho komediální talent je k vidění na prknech ostravského divadla Mír, v improvizační skupině Tři Tygři, ale také ve filmech, seriálech a na YouTube.

„Čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že se mi hranice humoru posouvají, nezužují se,“ řekl Kozub v pořadu Rozstřel.

Herec je také držitelem mnoha různých ocenění, mimo jiné Ceny divadelní kritiky v kategorii Talent roku (2015) nebo Ceny za herecký výkon Festivalu nezávislých hororových filmů v Las Vegas (2018). V posledních letech se věnuje také režisérské a producentské práci, zatím nejvýraznějším filmovým počinem je v tomto ohledu celovečerní film Tři Tygři ve filmu: Jackpot, který jde brzy do kin.

Vstupenky na prosincovou show v O2 areně jsou již v prodeji.