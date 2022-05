Navzdory peklu rozdáváme smích, říkají Štěpán Kozub a Albert Čuba

„My jsme možná první generace herců, kteří se stali opravdu známými, aniž by nejprve prošli klasickými televizemi, říká herec, režisér a principál ostravského Divadla Mír Albert Čuba. Společně s kolegy Štěpánem Kozubem, Robinem Ferro a Vladimírem Polákem se proslavili nejprve na internetu komediálními skeči skupiny Tři tygři a seriálem sKORO NA mizině.

„Čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že se mi hranice humoru posouvají, nezužují se,“ říká Štěpán Kozub. Za sebou má čerstvě sérii vyprodaných stand-upových show po Česku. Na otázku, zdali je umělci při improvizační komedii ego pomocníkem či překážkou, říká: „Je podstatné kvůli zdravé drzosti, abyste vůbec mohli před lidi předstoupit. Pak už ale musí jít stranou. Musíte se chtít lehce shodit. A upřímně je to dost osvobozující dát to ego chvilku stranou.“

Debatu o hranicích humoru před pár týdny rozproudila reakce Willa Smithe na Oscarech, kdy za vtip na účet své manželky, komika Chrise Rocka odměnil přímo během ceremoniálu fackou. Podle Kozuba i Čuby šlo o přehnanou reakci. „Pro mě, z toho, co vím, byl ten vtip úplně v pohodě,“ říká Kozub. „Navíc ta paní se k němu jasně vyjádřila svým pohledem a co následovalo, je prostě zbytečné. Takové teatrální gesto,“ míní Čuba.

Jako nepsaná dohoda

V případě zábavy je pak podle Kozuba důležitá ještě jedna věc. „Ve chvíli, kdy někde vystupujete a jste komik, tak to diváci, kteří přišli, ví, a jsou na to připraveni. Je to jakási nepsaná dohoda. Že cokoliv ten večer zazní, je humor. Tudíž by se nemělo stát, že se někdo urazí nebo se ho něco dotkne. Pokud ano, tak nepřistoupil na pravidla hry,“ míní.

Oba herci se však logicky nevěnují jen komedii. Zatímco Albert Čuba byl loni k vidění třeba v seriálu Co ste hasiči nebo letos v roli Františka Mrázka v sérii Devadesátky, Kozub se zapsal do divácké paměti díky seriálům Místo zločinu Ostrava nebo filmům Zahradnictví: Dezertér a Shoky & Morthy: Poslední velká akce. „Jsem hrdý na to, že jsem komik, ale tak stejně jsem mnohdy rád, když si mohu zahrát i něco nekomediálního... Co nakonec lidi baví víc, neovlivním. A je mi to vlastně jedno,“ uvádí Kozub, který letos oslavil 26 let.

S filmem jako Tři Tygři: JACKPOT, Vyšehrad: Fylm nebo Párty Hárder podle Čuby přichází nová energie českého filmu. „Jsou to snímky lidí, kteří milují film, ale neprošli FAMU nebo jinou uměleckou školou, kde by jim pedagogové vysvětlovali, jak se co dělá,“ předesílá. V návštěvnosti mají tvůrci ambici se vyrovnat nebo překonat úspěch filmu Vyšehrad, na který do této chvíle přišlo okolo 435 tisíc diváků.

„...zastáváme názor, že neštěstí tohoto typu by nemělo být marketingovým nástrojem.“

V časech, kdy děním v Evropě výrazně hýbe válka, se rozhodli v Divadle Mír lidem pomáhat jak uměním, tak penězi. Ačkoliv to sami navenek nijak výrazně neprezentují. „V prvních dnech jsme odeslali jistou, ne malou, částku peněz. Štěpán udělal s Jirkou Krhutem koncert. Dali jsme k dispozici byt, ve kterém teď bydlí paní z Ukrajiny se synem… Ale jinak zastáváme názor, že neštěstí tohoto typu by nemělo být marketingovým nástrojem,“ říká Čuba.

Kozub pak ještě přidává vlastní zkušenost: „Když válka vypukla, hráli jsme třeskutou komedii a řešili, jak se k tomu postavit vnitřně… Snažil jsem se kolegům, kteří měli sklony k pocitům viny, ať si tu situaci otočí a uvědomí si, že navzdory peklu, které se děje, jdeme rozdávat smích. Že lidi na dvě hodiny té hrůzy zbavíme. Sice tím nic nezachráníme, ani nevyřešíme, ale jako herci uděláme to nejvíc, co můžeme.“