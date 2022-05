Další film bude buddy movie s Dwaynem Johnsonem, básní Tři Tygři

Daří se vám, skeče vaší skupiny Tři Tygři baví mladé i daleko mimo katastr Ostravy. Teď jste natočili celovečerní komedii. Co s vámi dělá úspěch?

Štěpán: Jsi starší, začni.

Albert: Za sebe bych chtěl mít pocit, že mě to zásadně nezměnilo. Že když potkám kamaráda, který mě zná patnáct let, přijdu mu stejný. Snad tomu tak je. Samozřejmě byste narazil i na lidi, se kterými už nespolupracujeme. Ti by vám třeba řekli, že jsem hrozně na prachy. Anebo jsme se doslechli, že prý je s námi těžká domluva.

To by člověk musel být úplný debil, aby na Štěpána žárlil. Úspěch je u herců na jedné straně pozornost, na druhé peníze. Enormní pozornost – to je pouze mediální pozornost, která ale není vyjádřena časovou investicí. Albert Čuba