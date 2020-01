Oprava Vřídelní kolonády potrvá déle, nestihne start lázeňské sezony

Vřídelní kolonáda měla být podle původních odhadů opravená do zahájení nové lázeňské sezony, která začne první květnový víkend. Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka se to jistě nestihne.



„Strop mezi suterénem a vřídelní síní je podle stanoviska stavebního úřadu v havarijním stavu. Jeho sejmutí a výstavba nového ale přesahuje předpokládanou výši nákladů šesti milionů korun. Aby tuto zakázku nemohl nikdo napadnout, uskuteční se na ni standardní výběrové řízení. To má své zákonem dané lhůty. Tím pádem nejsme schopní stihnout zamýšlený termín,“ vysvětlil.

Poptávkové řízení už město udělalo i na další dvě opravy. „Chtěli jsme mít srovnání cen, aby nás nikdo netahal za nos,“ uvedl Petr Bursík. První případ se týká výměny sedmdesátitunového vnitřního podhledu, další oprav střechy.



„Už uzavíráme smlouvu s vybranými společnostmi. První dělá montovaný podhled za nabídkovou cenu 1,7 milionu, druhá opraví hydroizolaci střechy za nabídkovou cenu 750 tisíc korun. Ceny jsou bez DPH,“ řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Město by ale rádo do zahájení nové lázeňské sezony zpřístupnilo plató kolonády, které tvoří přemostění přes řeku Teplou. Zavřené je od prosince. Vstup na něj nedoporučil diagnostik společnosti, která dělala pro město mostní prohlídky.

Podle Petra Bursíka by se potíže mohly týkat jen pochozí části. „Budeme hledat peníze na to, aby se tato část do zahájení sezony opravila,“ uvedl náměstek.

Kolik peněz bude rekonstrukce Vřídelní kolonády nakonec stát, zatím není definitivně vyčíslené. Původně zástupci radnice odhadovali, že půjde zhruba o 40 milionů korun. Na únorové zastupitelstvo chtějí předložit materiál, který má ukázat, co přesně je v případě rekonstrukce budovy odstraňování havarijního stavu a co je oprava.

Rekonstrukce současné Vřídelní kolonády má prodloužit její životnost do doby, než ji nahradí nová. Vzejít má z architektonické soutěže, jejíž přípravou se zabývá Kancelář architektury města.

Podle materiálu, který předložila zastupitelům, činí odhad investičních nákladů na novou stavbu 350 milionů korun bez DPH, dalších 100 milionů bez DPH by mohla stát úprava okolí. Náročná ale nebude jen finančně, nýbrž i časově.

„Předpokladem pro úspěšný výsledek soutěže jsou kvalitně zpracované soutěžní podmínky včetně zadání obsahu záměru,“ uvedla kancelář.

Soutěž doporučila uspořádat pouze za předpokladu, že zadavatel bude schopný její výsledek, případně vítězný návrh, také uskutečnit a zainvestovat.

Plató Vřídelní kolonády je od prosince zavřené

