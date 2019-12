Vary uzavřely prostor vedle Vřídelní kolonády, navíc zatéká do střechy

„Vyvstal další problém, který jsme netušili. Byl uzavřený předprostor, respektive přemostění Teplé před Vřídlem, a to na základě mostní prohlídky. Firma dokončuje svoji práci, nicméně právě tuto mostní prohlídku nám předala přednostně,“ informoval primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

Další postup podle něj bude řešit městská pracovní skupina pro Vřídlo, které je členem. „Předpokládám, že budeme mít na stole dvě nebo tři varianty, jak dále postupovat, a uvidíme,“ doplnil náměstek.



Kvůli havarijnímu stavu části budovy návštěvníci dosud nesměli do vřídelní síně, kterou město opravuje. Nad rámec původně plánovaných úprav se pustilo též do kompletní obnovy speciální vřídelní technologie v podzemí a také do vybudování nového podhledu.

Se souhlasem zastupitelů zatím Karlovy Vary poslaly na záchranu budovy přibližně 26 milionů korun. Pro příští rok by to mělo být dalších deset milionů.

Podle Petra Bursíka město po odstranění původního podhledu zjistilo, že je ocelová konstrukce kolonády značně zkorodovaná, do střechy síně zatéká a problémy má také část stropu pod pítky. I to bude muset radnice řešit.

Její zástupci by vše chtěli stihnout do několika měsíců, nejlépe do zahájení nové lázeňské sezony. Ta tradičně začíná první květnový víkend.

Vřídlo bude zpátky nejpozději do filmového festivalu

„Děláme všechno pro to, aby byl v roce 2020 vývěr Vřídla na tom samém místě jako před havarijním stavem,“ ujistil Petr Bursík. Jeho kolega z hnutí Karlovaráci Pavel Bouška, který je dalším členem pracovní skupiny, před časem uvedl, že pokud Vřídlo nebude vyvěrat na původním místě do nové lázeňské sezony, nejpozději se tak stane do filmového festivalu.

„Stále pevně věřím, že se podaří vše stihnout tak, aby nedůstojné umístění výtrysku Vřídla před kolonádou bylo navráceno tam, kam patří, tedy do haly Vřídelní kolonády,“ podotkl.

Opoziční Piráti už řadu měsíců upozorňují na předchozí dlouhodobé podfinancování kolonády. Uzavření plata přes Teplou u nich vyvolalo pochybnosti.

„Vkrádá se otázka, jestli bylo vůbec efektivní začínat s rekonstrukcí současného vzhledu kolonády, která s sebou musí zákonitě nést i tuto rekonstrukci. Pokud bychom se drželi už takřka tři roky starého usnesení o architektonické soutěži, dnes jsme už mohli mít vybráno a mohli řešit novou podobu včetně přemostění,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák.

Architektonickou soutěž na novou kolonádu požadovalo už minulé zastupitelstvo. Současné se přidalo na svém říjnovém zasedání.

Nejteplejší karlovarský pramen vyvěrá od roku 2016 před kolonádou, kde je umístěna betonová vřídelní mísa. I s úpravami okolí stálo provizorium 9,1 milionu korun.

„Domluvili jsme se s Kanceláří architektury města Karlovy Vary, se kterou spolupracujeme na interiéru vřídelní síně, jestli by se její zástupci mohli zamyslet, jak předprostor řešit,“ doplnil náměstek.

Nynější kolonáda byla vystavěna podle návrhu architekta Jaroslava Otruby na přelomu 60. a 70. let 20. století. Na jejím místě původně stála litinová kolonáda ze 70. let 19. století. ​V Karlových Varech vznikla před několika lety iniciativa, která chtěla nahradit stávající kolonádu litinovou replikou. Loni v lednu se kvůli tomu uskutečnilo i první karlovarské referendum. Nehlasoval v něm však dostatečný počet voličů, tudíž bylo neplatné.

Prohlídka Vřídelní kolonády