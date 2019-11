Oprava Vřídelní kolonády se výrazně prodraží, vyjde na čtyřicet milionů

Se souhlasem zastupitelů zatím město poslalo opravám budovy přibližně 26 milionů korun.



„Náklady budou zhruba 40 milionů korun, ale včetně nové krenotechnologie, což je důležité říct, nové podlahy, podhledu a jeho demontáže, což v prvotních úvahách vůbec nebylo. Takže se bavíme o tom, že krenotechnologie je asi 13,8 milionu korun, nová čistá žulová dlažba je asi 2,6 milionu korun a odstranění podhledu a nový podhled činí asi 3,4 milionu korun,“ vyčíslil primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

Chybějící peníze na další stavební práce podle něj budou připravené v městském rozpočtu na příští rok s tím, že rekonstrukce skončí do zahájení lázeňské sezony. Ta každoročně začíná první květnový víkend.

V Karlových Varech vznikla kvůli zrychlené opravě kolonády pracovní skupina pro Vřídlo. Petr Bursík je rovněž jejím členem.

Rozhodli se pro „generálku motoru“

Podle jeho kolegy, radního pro kulturu Pavla Boušky (Karlovaráci) skupina zjistila, že je v katastrofálním stavu nejen vlastní vývěrová hala, ale právě i technologie čerpání a regulace Vřídla. Proto se členové rozhodli pro kompletní opravu. „Mám-li to k něčemu přirovnat, pak k autu. Rozhodli jsme se opravit nejen v uvozovkách kastli, tedy karoserii, ale i provést generálku motoru,“ přiblížil.

Společně s kolegy doufá, že zastupitelé zbývající částku v rozpočtu potřebnou k opravě schválí. „Stále pevně věřím, že se podaří do zahájení následující lázeňské sezony, nejpozději do zahájení dalšího ročníku karlovarského mezinárodního filmového festivalu, vše stihnout tak, aby nedůstojné umístění výtrysku Vřídla před kolonádou bylo navráceno tam, kam patří, tedy do haly Vřídelní kolonády,“ doplnil Pavel Bouška.

Opozice: Řešení mělo být jednoduší a levnější

Bývalý primátor Petr Kulhánek z KOA, nyní opoziční zastupitel, připomněl, že nové řešení opravy mělo být jednodušší, rychlejší a levnější. „Bohužel se naplňuje obava, že ani tato cesta není bez potíží a odráží se jak na komplikacích v průběhu oprav, tak na výrazně vyšší finanční náročnosti i délce realizace,“ uvedl.

Jako pozitivní ale označil, že má rekonstrukce sálu s vývěrem Vřídla podporu zastupitelstva a zmínil i shodu na přípravě dokumentace a zadání pro mezinárodní architektonickou soutěž celého území kolem vývěru Vřídla. Tou se bude zabývat Kancelář architektury města.

Podle exprimátora mělo nové vedení radnice od začátku intenzivněji jednat se státem o finanční spoluúčasti na rekonstrukci a nového jímání nejteplejšího karlovarského pramene. „Mám stále za to, že se má stát logicky podílet na správě svého vlastnictví, jímž léčivé prameny jsou. Pasivita v tomto jednání generuje vyšší zatížení rozpočtu města, kterému by se spoluúčastí státu mohlo výrazně ulevit,“ řekl.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák připomněl, že už v předchozích měsících Piráti odhadovali vyšší částku za rekonstrukci. Příčiny jsou podle něj dvě, a to podfinancování kolonády v posledních dvaceti letech a také z počátku chabá, časem se mírně zlepšující informovanost zastupitelů a lidí o průběhu stavby. „I když nemám pochyby o schopnostech nebo odbornostech pracovní skupiny, mělo by si vedení města uvědomit, že město není jejich firma, ale že zastupují všechny občany,“ uvedl.

Vřídelní kolonádu momentálně halí lešení a pracovní síly sundavají její podhled, což představuje zhruba 70 tun betonu. „Poté přijde na řadu nová podlaha, tedy strop mezi suterénem a vřídelní síní. Než se zalije betonem, spustí se do suterénu náhradní nádrž a pak přijdou na řadu skleněné stěny,“ popsal Petr Bursík.

