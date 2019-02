VIDEO: Vřídlo za léta poškodil kysličník uhličitý, chystá se velká oprava

Zástupci radnice společně s několika odborníky nyní promýšlí postup opravy. Speciální technologii pod kolonádou nebudou stěhovat, jak plánovalo bývalé vedení města, ale pustí se rovnou do rekonstrukce. Stát by se tak mělo do roka.

„Poslední statický posudek definuje, že havarijní stav už neexistuje. Havárie nastala,“ konstatoval statik Vřídelní kolonády Petr Hampl.

Problémy jsou podle něj zejména se stropem, který odděluje podzemní část budovy od síně, ve které původně vyvěralo Vřídlo. „Je v podstatě neopravitelný běžnými sanačními postupy,“ uvedl Petr Hampl.

Špatně jsou na tom ale také tamní skleněné tabule a konstrukce, které je drží. Do této části kolonády návštěvníci nesmějí už od roku 2016.

Primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík před časem uvedl, že nové řešení opravy bude levnější a rychlejší. „Došli jsme k tomu, že budeme na 40 procentech původní uvažované ceny a dostaneme se zhruba na 40 procent uvažovaného času,“ řekl.

Náklady na opravu během čtvrtečního zastupitelstva odhadl na zhruba 34 milionů korun.

Vedení města chce opravit konstrukce i stop, tak aby ve Vřídelní síni vznikla nová podlaha i s novou vřídelní mísou. „Pokud to bude dělat firma, která bude vědět, do jakého rizika jde, pošle na to pracovníky, kteří to opravdu budou umět, což v dnešní době snad ještě někdo umí, tak rizika budou opravdu minimální,“ uvedl Hampl.

Po technické stránce ke špatnému stavu části kolonády došlo tak, že výstavba objektu v sedmdesátých letech nezohlednila agresivitu prostředí, ve kterém se budova a zejména suterén nachází.

Spodní i horní části betonů byly neustále vystavené náročnému prostředí plnému kysličníku uhličitého, až to nevydržely. Tehdy se uskutečnila pouze částečná sanace a špatný stav se začal opět projevovat před několika lety.

Do Vřídelní kolonády se lázeňští hosté a turisté znovu podívají 4. února. Do té doby pro ně bude kvůli odstávce uzavřená. „V této době se konají činnosti, které za provozu vykonávat nelze. Jsou spojené s minerální vodou do pitných stojánků, do akumulační nádrže na takzvaném pódiu Vřídelní kolonády, kde jsou rozvody, které jindy rozebrat nemůžeme,“ popsal Milan Trnka, ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

Dále jde podle něj také o konvenční opravy skel či mramorů, součástí je i generální úklid tam, kde se přes rok pohybují lidé.

„Hlavní ovlivnění havarijním stavem je ztížený pohyb pod vlastní vřídelní halou, kde máme systém podpěr, kterým se musíme vyhýbat a respektovat je. V uzavřené hale Vřídla jsou uskladněné dva pitné stojánky, které jsme museli rozebrat v postižené oblasti, takže nás to omezuje spíše prostorově,“ uvedl Milan Trnka.

Karlovarští zastupitelé ve čtvrtek souhlasili s tím, že má vedení radnice společně s odborníky nové řešení opravy kolonády rozpracovat. Radní pro kulturu Pavel Bouška přitom uvedl, že původní řešení nebylo špatné, nicméně se nepodařilo najít firmu, která speciální technologii vystěhuje. Vzhledem k novému statickému posudku, který dorazil v prosinci, se pak podle něj vedení města rozhodlo pro radikální řešení.